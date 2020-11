Quatre morts més a Althaia on la majoria d'ingressats són homes de 45 a 60 anys

El ritme de morts a causa de l'epidèmia per coronavirus a la Fundació Althaia de Manresa s'accelera. Avui ha comunicat quatre víctimes mortals més.

Les defuncions s'han produït des de dissabte i fan arribar el total des de l'inici de la pandèmia a 189, sis més que dimarts passat.

Dimecres es va comunicar una defunció, divendres una altra i avui quatre més.

Una altra dada preocupant és que en els darrers set dies hi ha hagut 48 ingressos per covid mentre que en els set dies anteriors van ser 38. Actualment n'hi ha 46 persones ingressades per coronavirus.

Pel que fa a la tipologia dels ingressats per la malaltia, la majoria són homes d'entre 45 i 60 anys en aquests moments.

Això voldria dir que la gent gran està actuant amb molta precaució i que els joves, afortunadament, en molts casos no requereixen ingrés hospitalari, i els homes d'entre 45 i 60 anys estan resultats els més afectats pel virus en aquesta fase de l'epidèmia.

Hi ha una gran activitat assistencial a causa del virus a Althaia i només des de divendres passat s'han donat una vintena d'altes. La xifra acumulada d'altes és 1.256, 34 més que dimarts passat.

Cal recordar que Althaia s'ha vist obligada a desprogramar activitat quirúrgica i ambulatòria no preferent per fer front a l'augment de persones afectades per la covid ingressades al centre sanitari. Ha activat la fase 2 del pla de contingència, que a més a més de limitar encara més l'accés al centre implica, també, reorganitzar l'activitat assistencial.

D'entrada Althaia ha decidit crear equips multidisciplinaris de professionals de diverses especialitats per donar suport a l'equip de medicina interna de forma rotatòria. Aquests equips formats per metges de branques diferents ja van funcionar durant la primera onada de la pandèmia.

Pel que fa a l'hospital de Sant Andreu ha obert una segona unitat d'aïllament per a persones amb covid-19. A les 14 places de què ja disposa la primera unitat, que estan totes ocupades, s'hi suma la segona unitat oberta dilluns, amb capacitat per a 13 pacients més.

L'hospital manresà va obrir el 15 d'octubre la primera unitat d'aïllament a base d'alliberar la Unitat de Cures Pal·liatives per convertir-la en una zona per a malalts amb el virus. Ho va fer després d'un llarg parèntesi sense cap malalt per la pandèmia iniciat el 30 de juny.