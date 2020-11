Urbanitzar l'Arquitecte Montagut és una assignatura pendent que s'eternitza

L'avinguda de Francesc Macià de Manresa queda interrompuda passada la carretera del Pont de Vilomara per un carrer Arquitecte Montagut sense urbanitzar i que és bàsicament un solar deixat que serveix d'aparcament gratuït.

Aquest àmbit situat entre la car-retera del Pont de Vilomara i el carrer Gaudí és una de les assignatures pendents de l'urbanisme de la ciutat, un espai sense desenvolupar urbanísticament que impedeix la correcta connexió de l'avinguda de Francesc Macià amb el carrer Sant Cristòfol.

La causa és que el desenvolupament d'aquest l'àmbit requereix que la urbanització vagi a càr-rec del promotor de les construccions. El sistema d'actuació fixat és per iniciativa privada i, simplement, no hi ha promotor que s'hi hagi interessat fins ara.

Això fa que si es circula per l'avinguda de Francesc Macià no es pugui continuar per l'Arquitecte Montagut. Hi ha un únic carril de circulació, desalineat amb els trams que té a cada extrem i l'espai que hauria d'ocupar la via i les construccions és espai d'aparcament sense urbanitzar.

La provisionalitat en què es troba el tram del carrer entre la car-retera del Pont i el carrer Gaudí té conseqüències i és una molt antiga reivindicació veïnal.

Hi ha un tram de vorera estreta, seguit d'una delimitació amb pilones de plàstic i després pilones metàl·liques.

L'espai és molt estret i això fa que molts dels veïns optin per caminar per la calçada, amb el perill que això comporta. Algú que ho sap prou bé és Pilar Romeo, que té importants problemes de dèficit visual. La porta de bracet el seu home, Antonio Colomo, i tots dos de costat no passen per la vorera encara que no trobin ningú de cara.