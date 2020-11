Anjo Valentí relleva Felip González al capdavant de l'Executiva local del PSC Manresa

L'Assemblea de l'agrupació local del PSC de Manresa va elegir ahir per unanimitat la seva nova Comissió Executiva per als pròxims quatre anys que liderarà el politòleg manresà, Anjo Valentí. La número 2 del partit a la ciutat serà des d'ara la regidora Mariana Romero.

Qui era el primer secretari des de 2012, Felip González, es farà càrrec de la secretaria de Política Municipal en la seva qualitat de Portaveu del Grup Municipal Socialista i cap de l'oposició a l'Ajuntament de Manresa. La resta de l'Executiva està formada per la regidora, Mercè Cardona (Secretaria de Serveis a la Ciutadania), Neus Garcia (Secretaria d'Igualtat i Persones Grans), Mario Estrada (Secretaria de Joventut), Àxel Velasco (Secretaria de Formació) i Joan Canongia (Secretaria d'Acció Electoral i Programes).

La mateixa assemblea (que es va celebrar en format virtual a conseqüència de les mesures de seguretat sanitària en vigor), va triar també els set delegats i delegades manresans al Consell de Federació XI: Jordi Valls, José Luís Irujo, Mariana Romero, Neus Garcia, Francesc Caballo, Alain Jordà i Pere Massegú.

A l'assemblea també va intervenir com a convidada especial la diputada al Congrés i Secretària de Polítiques Feministes del PSC, Sònia Guerra. Manresana de naixement tot i que domiciliada al Baix Llobregat, Guerra va presentar a la militància socialista els nous Pressupostos Generals de l'Estat que representaran un increment sense precedents en inversió social.

El nou primer secretari del PSC de Manresa, Anjo Valentí, va agrair la confiança de la militància i va reivindicar el sentit de responsabilitat que li ha fet acceptar el càrrec: "assumir nous reptes és inherent a la nostra condició de socialistes del PSC, a la nostra ètica, compromís i unitat en la diversitat, que ha fet que en els moments més difícils formacions com la nostra siguin les que donen garanties de solidesa i legitimitat a la nostra democràcia, amb el nostre treball dia a dia a les institucions però també a peu de carrer". "Per oferir com sempre, perquè ho tenim en el nostre ADN, el nostre treball per assegurar el benestar, el treball digne, la justícia social, i la igualtat front qualsevol exclusió o discriminació"