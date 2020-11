L'Ajuntament de Manresa dignificarà la tomba de Fius i Palà després d'anys d'abandonament

El primer alcalde republicà de Manresa, Maurici Fius i Palà, va morir just avui fa un segle a l'edat de 56 anys. Al recinte central del cementiri municipal hi ha la seva tomba, que fa anys que demana una dignificació que no acaba d'arribar. Ara fa vuit anys, Regió7 ja es va fer ressò del seu estat d'abandonament. Enguany, amb motiu del centenari de la mort del batlle manresà, aquest diari ha sabut que l'Ajuntament té previst dignificar-la, finalment, dins d'un seguit d'actes per recordar el que ha estat descrit com el polític manresà més carismàtic dels primers anys del segle XX. La covid, però, ha trastocat les previsions.

La tomba de Fius i Palà, que dona nom a la plaça veïna amb la de Sant Domènec, davant de ca la Buresa, està situada en una de les capelles que hi ha sota les columnes del cementiri. Advocat, escriptor i polític, l'alcalde manresà hi va ser enterrat demà passat farà cent anys. L'enterrament el va precedir un seguici pel centre de Manresa molt seguit per la ciutadania, atès que la seva mort va generar molta consternació.

Actualment, la capella es veu molt abandonada. D'una de les parets de l'espai on reposa el manresà se n'ha desprès un tros del sòcol i al terra s'hi veuen escampades unes larves de color blanc. Damunt la làpida hi ha unes flors de plàstic. La tomba és rere una reixa rovellada, igual que la làmpada de metall del sostre.

Fonts de l'Ajuntament han explicat que el març passat es van fer els primers contactes entre el Centre d'Estudis del Bages i el consistori per impulsar la commemoració del centenari, que havien de continuar a l'abril, però l'esclat de la pandèmia ho va retardar. A principis de setembre, el president del Centre d'Estudis del Bages, l'historiador Francesc Comas, que és un col·laborador habitual d'aquest diari, es va reunir amb l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, per tornar a posar fil a l'agulla a la commemoració, que no té data perquè, altra vegada, les restriccions per la pandèmia ho han aturat. Entre les propostes previstes hi ha una exposició, un cicle de conferències i la dignificació de la seva capella al cementiri.

Maurici Fius i Palà, que era fill d'una família humil -el seu pare era un teixidor de vels-, es va formar al seminari de Vic i va estudiar Dret a la Universitat de Barcelona. Va començar a treballar en un bufet d'advocats, feina que va alternar amb la de periodista, ja fos com a redactor o com a director de diferents publicacions.

Va fer la seva incursió en la política als 19 anys. Autor de teatre i poesia, el 1897 va entrar al consistori, del qual en va ser regidor el 1901 i alcalde els biennis 1902-1903, 1910-1911 i 1914-1915, i els anys1918 i 1919, fins mig any abans de la seva mort. La millora de l'urbanisme, de la sanitat i la higiene i de l'educació van ser els quatre aspectes que van centrar més la seva acció municipal.