L'Escola Joviat manté converses amb Educació per passar a ser un centre públic

L'Escola Joviat ha iniciat converses amb el departament d'Educació i també amb l'Ajuntament de Manresa per convertir-se en un centre públic. Els ensenyaments d'infantil, primària i ESO que ara es donen a l'edifici que l'escola té a la Muralla de Sant Francesc passarien a dependre directament d'Educació. Actualment la Joviat és una escola concertada i de referència a la ciutat. Hi treballen més d'un centenar de persones, la majoria mestres i professors, i té alumnes de 1.030 famílies.

El director general de la Joviat, Jordi Vilaseca, ha confirmat a Regió7 les converses, i ha assegurat que l'infrafinançament de les concertades, sumat a les dificultats que ha generat la pandèmia, «i l'escola i les famílies no n'estan al marge», han obligat el centre a prendre aquesta decisió per garantir el projecte educatiu i també el seu equip docent, ha comentat.

Segons l'opinió de Vilaseca, l'actual model de l'escola concertada «està esgotat», i l'ensenyament obligatori fins als 16 anys o bé ha de ser públic o bé privat. La seva aposta és que a la Joviat hi hagi un institut escola que assumeixi tota la línia d'ensenyament que presta en l'actualitat. «Jo crec en aquesta fórmula perquè té una continuïtat pedagògica i vital».

Al centre del carrer de Folch i Torres, on hi ha ensenyaments postobligatoris, des de Batxillerat fins a Graus Professionals i l'Escola d'Hoteleria, continuaria a mans de la Joviat. «És un model que encaixa a Educació», segons ha dit Vilaseca. «És un projecte sostenible» i sense les tensions que genera «l'infrafinançament» dels estudis obligatoris.

«El més important», ha insistit Vilaseca, és la continuïtat del projecte educatiu i de l'equip de professors, i m'agradaria dir que el projecte educatiu és una referència i que continuarà perquè és inherent a l'equip humà» que l'ha fet possible durant tot aquest temps.

Vilaseca ha assegurat que ha meditat molt la decisió, que està «serè i tranquil», i que la vida «té les seves etapes i els seus cicles».

A l'estiu ja va exposar la seva idea a l'Ajuntament de Manresa i posteriorment al departament d'Educació. Les negociacions continuaran les pròximes setmanes i seria preferible que abans de les preinscripcions del curs vinent –que seran al març– ja hi hagi una decisió presa. Si el pas a la xarxa pública no és possible es tornarà a valorar la situació. El que és clar és que ara per ara la continuïtat «està en risc», ha comentat. «Més enllà del que acabi passant continuarem al servei de les famílies i els alumnes. Ara el context social, històric i econòmic ens ha portat a això». Josep Vilaseca Atset, traspassat el març d'aquest any, va fundar Joviat l'any 1960.