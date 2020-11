Pere Palà serà avui director de la Politècnica de Manresa

El professor i investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa (EPSEM-UPC) Pere Palà Schönwälder assumirà avui el càrrec de director del centre després del procés d'elecció que s'ha dut a terme l'últim mes.

La presa de possessió se celebrarà avui a 2/4 d'1 del migdia a la sala d'actes del centre universitari. L'entrada estarà restringida per complir amb les mesures de protecció sanitàries. Es podrà seguir via telemàtica.

L'acte el presidirà el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Francesc Torres; l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; i la secretària general de la UPC, Margarida Espona. Hi serà present, igualment, el fins ara director en funcions, José Miguel Giménez.

Pere Palà va encapçalar l'única candidatura que es va presentar a les eleccions per dirigir la Politècnica de Manresa. Fins ara era el director del departament d'Engi-nyeria Minera, Industrial i TIC. Formarà equip amb els professors José Miguel Giménez, Rosa Giralt, Immaculada Martínez, David Parcerisa, Marc Antoni Soler, Sebastià Vila i Jordi Vives, així com també Immaculada Gómez, cap de la Unitat Transversal de Gestió.

Palà substituirà Rosa Argelaguet, que va morir de forma sobtada el gener passat. La pandèmia va endarrerir el procés electoral. Des de llavors hi ha hagut una direcció en funcions encapçalada per Giménez. Les votacions es van fer per via telemàtica entre el 28 de setembre i l'1 d'octubre. Els resultats definitius es van publicar el 5 d'octubre. Palà va obtenir 95 vots favorables dels 141 emesos.