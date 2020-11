Escoles concertades reben amb sorpresa la decisió de la Joviat de passar a ser pública

Escoles concertades de Manresa han rebut amb sorpresa l'anunci que la Joviat manté converses amb el departament d'Educació de la Generalitat per desprendre's dels estudis obligatoris –infantil, primària i ESO– i passar a ser un centre de la xarxa pública.

Amb sorpresa però no pas amb estranyesa. Els centres consultats per aquest diari afirmen que estan infrafinançats, que la pandèmia ha agreujat encara més un problema endèmic i que han de fer equilibris per mantenir-se. Aquest infrafinançament és un dels arguments que va donar el director general de la Joviat, Jordi Vilaseca, per justificar la seva decisió (vegeu Regió7 d'ahir).

«Tots estem en el mateix vaixell i tots tenim el mateix problema. No és la Joviat, és el sistema, ha assegurat el director de La Salle, Toni Beltran. La diferència entre una escola i l'altra és que La Salle pertany a una institució estesa per tot arreu i això li dona fortalesa.

Igual que la Fedac. La directora general del centre a Manresa, Alba Pérez, ha afirmat que la notícia «ens ha sorprès perquè és una institució amb molts anys d'experiència i un bagatge en el món educatiu a Manresa. Però ho entenem perquè la situació de les concertades és molt delicada, i ara encara més» amb la pandèmia. Pérez reflexiona que «si haguéssim sigut Dominiques», com abans, «no sabem què hauria passat». Ha expressat el seu suport a la Joviat i el seu convenciment «que no serà ni la primera ni l'última escola que ho acabi fent, a Manresa».

Portaveus de centres d'ense-nyament concertats de la ciutat han explicat que no estan en igualtat de condicions respecte de les escoles públiques, tot i que el servei social que presten sigui el mateix. La pandèmia ha passat factura, han coincidit a dir. «Es van prendre decisions com rebaixar quotes, pensant que hi hauria un confinament de 15 dies, però es va allargar i ha tingut impacte».

Reflexionen, també, que a Manresa s'està fent una molt bona feina d'inclusió, però «si no va acompanyada d'un bon finançament, tenim un problema». «El perfil és més homogeni, i això vol dir que les despeses augmenten i els ingressos baixen. Cal més finançament. Per a la pública i per a la concertada. O s'ajusta a les necessitats reals de cada centre, o a la llarga només podrem subsistir». Segons un estudi del Síndic de Greuges, el cost d'una plaça escolar a infantil i a primària és de 5.117,3 euros per alumne al sector públic i de 4.659,6 euros al concertat. A secundària és de 6.579,99 euros i 5.211,08 euros. Hi ha, també, qui assegura que a Manresa hi ha més diferències entre algunes escoles públiques que entre públiques i concertades.