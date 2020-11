La metamorfosi de l'antic col·legi Sant Ignasi a Museu del Barroc de Catalunya

L'antic col·legi Sant Ignasi de Manresa es troba en plena metamorfosi a Museu del Barroc de Catalunya. La inversió total és de 5,5 milions d'euros i la previsió és tenir-la «molt acabada a final del 2022 o el primer trimestre del 2023», segons l'alcalde Marc Aloy.

L'Ajuntament ha posat a concurs la redacció del projecte museogràfic mentre una nova fase de les obres de transformació de l'espai –valorada en un milió d'euros– avança.

Per a la museïtzació es dedicarà un altre milió d'euros.

Pel que fa a la transformació física que s'està realitzant, el primer que salta a la vista és la modificació de l'estructura d'accés que converteix la façana oest, la que dona a la plaça Sant Ignasi, en la cara principal de l'edifici.

A hores d'ara es treballa per culminar la nova estructura externa que deixarà el claustre obert de dia, de forma que serà una plaça més del centre històric, i a mesura que s'elevi oferirà la possibilitat de gaudir de vistes inèdites de la ciutat.

A la part inferior hi haurà un porxo que configurarà un pas que a la nit estarà tancat, però obert de bat a bat de dia per generar un continu entre l'espai públic de la plaça i l'interior del claustre.

Hi haurà l'accés genèric cap al claustre, cap a l'arxiu i cap al museu. A l'entresòl se situarà l'espai específic de recepció del museu. Es podrà accedir a l'espai de benvinguda, a la recepció, demanar informació, i comprar les entrades en un espai que exercirà la funció de distribuïdor.

A l'ala sud del claustre hi ha les dues noves sales polivalents per a exposicions temporals o una sala d'actes. Les possibilitats del claustre són moltes, ja sigui com a espai per fer-hi actes o posar-hi una petita cantina per anar-hi a prendre alguna cosa.

Una de les claus de la intervenció és la correcta relació amb els espais interiors de les noves àrees de vestíbul i accessos generals que actualment es construeixen annexos a la façana oest de l'edifici.

Amb les obres dels nous accessos s'ha redescobert un espai històric que estava amagat, una volta de canó d'època neoclàssica que recorda les voltes romanes amb una esveltesa i estretor que s'ha aprofitat per posar el primer tram dels accessos.

A l'entresòl estarà situat l'espai de rebuda amb una zona àmplia per acollir grups.

La primera planta serà per al Museu del Barroc de Catalunya, que quan completi el seu desplegament l'ocuparà tota. Inicialment només estaran museïtzades les ales sud i oest. A l'ala nord s'hi intervindrà, però no estarà museïtzada. L'ala est de la primera planta l'ocupa l'arxiu.

La primera planta data del 1773 i és poc diàfana per la construcció de l'època amb mur de càrrega. Ha calgut posar reforços amb bigues metàl·liques. Com a la segona planta s'intervindrà de forma diferent a la crugia –l'espai comprès entre murs de càrrega o pilars– més ampla que a la més estreta.

L'ala sud ja va ser rehabilitada en una intervenció anterior fa 3 anys.

Pel que fa a la segona planta, és més moderna, del 1860, i això la fa més diàfana, amb amplitud i més llum gràcies a l'espai separat per pilars estrets.

El Museu Comarcal en l'espai rehabilitat es podrà visitar a les ales oest i nord de la segona planta. A l'ala est hi ha l'Espai Memòries i no hi ha una ala sud perquè no es va arribar a alçar mai. La previsió és que una passarel·la en aquest espai sud pugui tancar el circuit.

A la part més ampla se substituiran les bigues de fusta per bigues de formigó, fent una relectura amb materials actuals, i es mantindran les bigues de fusta a la part estreta.

Segons l'arquitecte Lluís Piqué, «s'intenta conservar el màxim d'elements i recuperar la visualització dels espais que hi havia en origen».

Per aconseguir-ho, «es millora el comportament en cas d'incendi a partir del dimensionat dels elements estructurals que es plantegen i se n'afegeixen a la part superior de manera que no es veuran però hi seran». A més els elements estructurals seguiran el ritme de les bigues preexistents.

A la tercera planta se situarà el magatzem i la part de tallers de restauració.

Una altra actuació és la consolidació última de la façana i del coronament de la coberta. Es recupera també de l'escala original la part superior on pràcticament no hi havia alçada, era molt baixa i es tocava amb el cap, així que es modifica la coberta en aquest volum.

Al marge de la intervenció actualment en curs de 942.883 euros, quedaran per fer tots els tancaments dels nous accessos, acabats interiors dels nous accessos i de la part que es museïtza, i les instal·lacions de serveis.

Es preveu poder licitar a principi del 2021 perquè les dues obres s'encadenin una amb l'altra.

L'alcalde Marc Aloy ha reconegut que «anirem justos, sabíem que aniríem justos. Vam tenir un problema important en la fase d'estructura dels nous accessos quan malauradament l'empresa no va acabar de funcionar i vam tenir l'obra parada molt temps».

La inversió ara en curs preveu fer dues obertures a la façana oest que permetran l'entrada de llum natural a la part baixa de l'escala.

Aloy posa en valor el fet que «es parteix d'un edifici tancat en ell mateix que mai havia tingut façana i ara es proposa un recorregut per conèixer la ciutat i descobrir una nova mirada a l'espai urbà gràcies als nous accessos i la permeabilitat de la qual es dota l'edifici. Per això els accessos a mesura que pugen generen espais a diferents cotes, angles combinant escales i rampes».

D'aquesta manera s'arribarà a la creació d'una balconada per gaudir de les vistes de la ciutat des del punt més alt de l'edifici.