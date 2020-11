Pere Palà reivindica la funció pública de la UPC Manresa en l'estrena com a director

Pere Palà Schönwälder va prendre possessió ahir del càrrec de director de la UPC Manresa en un acte en què va reivindicar el caràcter públic de la universitat manresana com a «peça irrenunciable de l'ascensor social», i que va servir per retre homenatge a la directora anterior, Rosa Argelaguet –que va morir de forma sobtada als 61 anys a causa d'un vessament cerebral el gener passat– i per agrair la tasca a qui durant aquests mesos ha estat el director en funcions, José Miguel Giménez, del qual va dir que havia estat «un bon timoner en mesos de tempesta».

Palà va exposar una carta de navegació del seu mandat basada en reforçar el caràcter públic d'una institució experta en la generació de coneixement tècnic pel que fa a recerca i innovació, en la formació de titulats altament especialitzats i dedicada a «acostar la transformació tecnològica al teixit productiu».

El director de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa va assegurar que treballaria per aconseguir «nous mecanismes per enfortir vincles de col·laboració» i per generar «sinergies amb altres centres de recerca», tenint molt present l'àmbit de la salut en uns moments especialment difícils a causa de la pandèmia de covid-19.

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, va recordar els 75 anys d'història a la ciutat d'una institució hereva de l'antiga Escola de Mines i que suposa un actiu de primer ordre per a la ciutat, per al territori de la Catalunya Central i per al conjunt del país.

L'alcalde va encoratjar el nou director en el seu propòsit de teixir complicitats amb l'entorn perquè el camí de les aliances és el que permet avançar en moments especialment difícils com els actuals.

Va tancar l'acte el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Francesc Torres, que va lloar el paper de la universitat pública manresana com a «referència tecnològica de la Catalunya Central».

Torres va prometre al nou director «ajuda i complicitat» per dur a terme la vocació pública i d'excel·lència tècnica formativa.