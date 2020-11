Crida de Sor Lucía per aconseguir dos pisos per tal que dues famílies amb infants no es quedin al carrer

"Necessitem de forma urgent dos pisos a Manresa. Dues famílies amb nens són a punt d'anar al carrer i no aconseguim llogar o que ens cedeixin algun pis. Això és urgent i és un drama. Encara no he aconseguit parlar amb ningú de la Sareb [coneguda com el banc dolent]. Ells tenen pisos buits a Manresa. Vull llogar!"

Sor Lucia Caram ha difós un vídeo en el qual envia un SOS desesperat per poder donar un habitatge a dues famílies que, explica, són a punt de quedar-se al carrer. En la darrera entrevista que li va fer aquest diari, la monja, que dirigeix la Fundació del Convent de Santa Clara, de la qual en pengen la plataforma d'aliments, la residència per a persones sense llar Rosa Oriol i diversos pisos cedits per empreses i particulars, entre altres projectes solidaris, ja va advertir que, a dia d'avui, un dels problemes més greus que estava generant la crisi provocada per la pandèmia era a nivell d'habitatge. Va avisar, alhora, que a Manresa hi ha "desenes" de persones vivint al carrer.



"En necessito de manera urgent"



En el vídeo, Sor Lucia explica que "estic buscant de manera desesperada pisos. Tinc qui em pot ajudar a pagar-ne el lloguer, però no trobo pisos a Manresa. En necessito de manera urgent. La setmana vinent hi ha anunciats dos desnonaments de famílies que tenen nens. Estan vivint un autèntic calvari i jo la impotència de no poder-los donar un sostre perquè no aconsegueixo llogar un pis. Demano que els que ho esteu escoltant ho compartiu. Necessito llogar un pis i si algú té un pis buit en necessito urgentment per a dues famílies.

Posa de relleu que "no podem deixar que això passi a la nostra ciutat. Per favor, compartiu-ho i ajudeu-me a buscar. Encara no he pogut trobar el contacte amb la Sareb. Si trobeu algú de la Sareb, que es reuneixin amb mi. Tenen molts pisos buits a Manresa. Necessito dos pisos i és urgent. Per favor, compartiu-ho i ajudeu-nos perquè no és just que hi hagi famílies amb nens que estiguin vivint aquesta situació tan angoixant. La seva angoixa és la meva angoixa i espero que sigui la de tots. Només si ho vivim en la nostra pròpia pell ens mobilitzarem".