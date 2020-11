Més d'un centenar de participants al Fòrum Energia d'Ecoviure telemàtic

El Fòrum Energia d'Ecoviure en format telemàtic com a conseqüència de les restriccions per frenar l'epidèmia de Covid19 ha estat seguit per 125 participants.

La jornada s'ha dedicat a l'energia solar fotovoltaica, i més concretament a les instal·lacions d'autoconsum i de consum compartit. Hi han participat representants de diferents administracions, particulars i empreses que han explicat els seus projectes, així com empreses comercialitzadores d'energia.

Pol Huguet, regidor de Ciutat Verda de l'Ajuntament de Manresa, ha obert la jornada afirmant que "la fotovoltaica ja no és el futur, sinó el present", i ha animat els participants a continuar fent passes per aconseguir un país neutre en emissions de CO2.

La primera part de la sessió ha tingut com a ponents representants de diferents administracions. David Villar, cap d'Unitat de Prospectiva Energètica i Sostenibilitat de l'Institut Català d'Energia, ha afirmat que l'autoconsum d'energia solar fotovoltaica és clau per aconseguir els objectius de transició energètica a Catalunya. També ha presentat dades del Bages, que es troba per sobre de la mitjana de Catalunya en instal·lacions d'aquest tipus, amb unes 225 en total, el que representa una mitjana d'1,8 per cada 1.000 habitants. A Catalunya la mitjana és de 0,4 per cada 1.000 habitants.

Albert Vendrell, tècnic de l'Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, ha explicat el suport que aquesta administració ofereix als municipis de la seva demarcació per al desenvolupament d'instal·lacions fotovoltaiques.

Per la seva banda Marc Rotllan, enginyer de l'Agència Comarcal de l'Energia del Bages, ha explicat els incentius fiscals que diversos ajuntaments posen a les persones que aposten per aquest tipus d'instal·lacions, i ha animat els municipis que encara no ho fan a estudiar-ho de cara a properes ordenances municipals.



L'experiència de particulars i empreses



Una instal·lació solar fotovoltaica en un habitatge unifamiliar, una altra de compartida en un bloc d'edificis a Barcelona, l'aposta sostenible d'empreses com Denso Barcelona i Aigües de Manresa o un projecte de comunitat energètica al Port de Barcelona. Aquests són els exemples pràctics que s'han pogut conèixer al llarg del Fòrum Energia de la mà dels seus propietaris i de les empreses que els han fet possible.

Tots han coincidit en assenyalar els avantatges tant mediambientals com econòmics de generar i consumir la pròpia energia, però també han fet incís en la complexitat dels tràmits administratius, que fan que sovint es trigui molt a poder tenir en funcionament una instal·lació d'aquest tipus.

La jornada s'ha tancat amb una taula rodona en què han participat representants de les empreses comercialitzadores Factor Energia, Holaluz i Som Energia.

Com a novetat d'enguany el Fòrum Energia, a més de poder-se seguir en streaming, ha estat enregistrat, de manera que tothom qui ho vulgui podrà recuperar el vídeo de les diferents ponències, que es podran consultar al web www.firamanresa/ecoviure.cat a partir de dimarts vinent.