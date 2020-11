Una seixantena de pacients d'Althaia s'autocontrolen el tractament anticoagulant

Les persones que reben tractament anticoagulant oral per prevenir el risc de patir una trombosi o una embòlia i que segueixen el programa d'autocontrol que té en marxa la Fundació Althaia registren millors resultats, menys complicacions i una major qualitat de vida.

Així ho indica un estudi que ha dut a terme la institució i que s'ha publicat a la revista Medicina clínica. Amb aquest sistema són els mateixos pacients els que es controlen els nivells de coagulació mitjançant una aplicació mòbil, fet que augmenta el seu empoderament i implicació en el procés assistencial.

El programa, que és una realitat gràcies a l'ús de les noves tecnologies, inclou una consulta virtual amb la infermera especialitzada en hematologia, que és l'encarregada de supervisar tot el procés. És un nou model d'atenció telemàtic que empodera el pacient que es va començar a aplicar ja abans de la pandèmia i que amb la crisi de la covid-19 ha resultat molt útil ja que ha continuat actiu.

El tractament anticoagulant oral té com a objectiu disminuir la tendència de la sang a coagular per evitar així la formació de trombus (coàguls de sang) o embòlies, però sense anul·lar-la completament. Com que l'efecte del medicament pot variar, periòdicament s'ha de mesurar per tal d'ajustar la dosi en funció de l'estat de coagulació de la sang.

Els controls, que consisteixen en una anàlisi de sang, es fan habitualment a l'Hospital Sant Joan de Déu o bé al respectiu Centre d'Atenció Primària (CAP). Amb la implantació del programa d'autocontrol, són els mateixos pacients els que, després d'haver rebut la pertinent formació, es mesuren els nivells de coagulació mitjançant un aparell especialitzat i contrasten els resultats de forma virtual a través d'una aplicació mòbil.

Durant la pandèmia, aquest programa d'autocontrol no s'ha vist alterat. Així, les persones que abans de la crisi de la covid-19 ja estaven en aquest programa han continuat amb el mateix seguiment. Pel que fa als controls presencials, s'ha fet una valoració individual de cada cas. Els controls s'han mantingut, tot i que s'han espaiat en aquells pacients amb una clínica estable per tal d'evitar desplaçaments. En alguns casos també s'ha indicat un canvi de medicació.

La Fundació Althaia realitza mensualment controls del tractament anticoagulant oral a uns 350 pacients. D'aquests, actualment hi ha més d'una seixantena de persones que segueixen el programa d'autocontrol que s'ha implantat, amb el suport de l'empresa Roche, gràcies a la implicació dels professionals d'infermeria i mèdics especialitzats en hematologia. La previsió és que cada any hi entrin una vintena de nous pacients.

Una professional d'infermeria especialitzada és la responsable d'efectuar la intervenció educativa, fer seguiment online dels controls i estar en contacte amb el pacient per donar-li suport i orientació. Si hi ha qualsevol incidència, els pacients tenen accés de forma online a la infermera i, si cal, són derivats a una visita amb l'hematòleg.

Precisament els facultatius del Servei d'Hematologia d'Althaia són els que porten a terme el procés de selecció dels pacients més adients per realitzar aquest sistema ja que hi ha establerts uns criteris per accedir-hi, especialment la coresponsabilitat en seguir el programa i la implicació en l'autocura. Poden entrar en el programa tant les persones que fan seguiment a primària com a l'hospital, si compleixen els requisits.

Aquest programa d'autocontrol, que es va iniciar fa tres anys, millora substancialment el control dels nivells de coagulació de la sang ja que, d'aquesta manera, els pacients es fan la prova setmanalment i poden ajustar la medicació si és necessari, sense haver d'esperar a tenir cita a la consulta hospitalària. Tot això fa que es redueixi el risc de patir complicacions i que els pacients evitin desplaçaments a l'hospital, fet que reverteix en una millora de la seva qualitat de vida i redueix el risc de contagi de la covid-19.

Els resultats del programa s'han publicat recentment a la revista Medicina clínica. La investigadora principal de l'estudi és Alba Vall, precisament la infermera responsable del programa.