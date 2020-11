La UVic-UCC tindrà una facultat de Disseny a partir del curs vinent

La signatura de l'acord, amb el testimoni per via telemàtica del conseller Tremosa, es va fer al Palau Robert

La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) tindrà a partir del curs vinent una nova facultat. La de disseny. Elisava, Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona, i la UVic-UCC han signat aquesta setmana un contracte federatiu que incorpora el centre barceloní a l'estructura de la Universitat de la Catalunya Central en qualitat d'entitat federada. Esdevindrà la nova Facultat de Disseny de la UVic-UCC (vegeu Regió7 del 4 de novembre).

La incorporació d'Elisava a la federació universitària s'afegeix a l'acord que la Fundació Universitària del Bages i la Fundació Universitària Balmes de Vic van signar el 2013 al Palau Robert de Barcelona –el mateix lloc on s'ha firmat ara el nou contracte federatiu– i que es va oficialitzar el 2014 al Parlament de Catalunya. La federació entre Vic i Manresa va donar lloc a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

Posteriorment, el 2016, s'hi va afegir la Fundació d'Estudis Superiors de la Salut, entitat titular de la Facultat de Medicina. Ara el centre universitari té un nou soci, Elisava. Això permetrà incrementar l'oferta acadèmica de la UVic-UCC amb nous graus de Disseny i Enginyeria de Disseny Industrial, a més a més de màsters, post-graus i cursos de professionalització. Fins ara el centre Elisava estava adscrit a la Pompeu Fabra.

El contracte federatiu el van signar l'alcaldessa de Vic i la presidenta del patronat de la Fundació Universitària Balmes, que és la titular de la universitat, Anna Erra, i el president del patronat de la Fundació Elisava, Ramon Benedito, en un acte que es va celebrar al Palau Robert de Barcelona, el mateix escenari on el 2013 es va rubricar el naixement de la federació universitària entre Manresa i Vic. A l'acte també hi va participar el rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, i, per via telemàtica, el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa.

El conseller Tremosa va afirmar que l'acord «enforteix el sistema universitari català i n'afavoreix la internacionalització». Per la seva part, Erra va destacar que la UVic-UCC és una institució amb una «clara vocació de servei públic» i un «factor d'equilibri territorial de Catalunya». El rector Baños va recordar que Elisava va ser la primera escola de disseny i que es va fundar fa gairebé 60 anys. Va afirmar que «aporta una nova dimensió de transversalitat territorial» pel fet que tingui la seva seu a Barcelona.