La pluja, amb moments de molta intensitat, deixa fins al migdia 38,4 l/m2 a Manresa

Manresa és un dels municipis de Catalunya on aquest matí de dissabte, tal com van avançar ahir els meteoròlegs, hi ha plogut amb força. Fins passades les 12 del migdia, hi havien caigut 38,4 litres per m2 (dades de l'estació de l'Agència Estatal de Meteorologia a la Casa de la Culla), amb estones de molta intensitat. El fet que hi hagi moltes fulles dels arbres pels carrers -és el cas dels carrer de Carrasco i Formiguera i del Passeig de Pere III- ha fet que alguns embornals hagin tingut veritables problemes per empassar l'aigua.

A nivell de la comarca del Bages, des de les 7 de la tarda d'ahir, els Bombers ha rebut dotze avisos per problemes generats per la pluja, la majoria acumulats a partir de les 10 del matí d'aquest dissabte. Les trucades han estat dels municipis de Manresa, Fonollosa, Sant Joan de Vilatorrada i Cardona. A Fonollosa han avisat que hi havia un roc al mig de la carretera; a Cardona, que havia caigut un mur petit i entrava aigua en un domicili, i a Manresa, que s'ha inundat la rotonda del Petrocat i que entrava una mica d'aigua a l'església de Sant Pau. També per temes relacionats amb el clavegueram, que en alguns moments no ha pogut engolir tota l'aigua que queia.

El mal temps ha buidat els carrers de gent encara més del que ja ho han fet les restriccions per la pandèmia.