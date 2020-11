Una seixantena de pacients d'Althaia s'autocontrolen la coagulació de la sang

Una seixantena de pacients de la Fundació Althaia de Manresa que fan un tractament anticoagulant han après a revisar-se ells mateixos les dosis que s'han de prendre, que pot variar en funció dels índexs de coagulació de la sang, gràcies a un programa d'autocontrol impulsat per la fundació sanitària. Són pacients que tenen risc de tenir trombosis o embòlies, formació de coàguls a les venes o a les artèries, que poden causar seriosos problemes de salut. A Althaia controlen 350 pacients amb aquesta patologia cada mes.

Segons un estudi que s'ha dut a terme a Althaia mateix i que s'ha publicat a la revista Medicina clínica, les persones que segueixen el programa d'autocontrol registren uns millors resultats, menys complicacions, una major seguretat clínica i millor qualitat de vida. Fins ara s'havien de desplaçar regularment o bé a l'Hospital de Sant Joan de Déu o bé als respectius CAP per fer-se una anàlisi de sang, determinar els índexs de coagulació i, en funció d'aquests resultats, variar la dosi de la medicació.



Control a casa mateix

Amb el programa d'autocontrol l'anàlisi es pot fer des de casa mateix i autoregular-se el tractament gràcies a una aplicació mòbil o una pàgina web. Així mateix poden mantenir contacte virtual amb els serveis d'hematologia de l'hospital, que també tenen accés als resultats.

Prèviament les persones que participen en aquest programa d'autocontrol han fet un curs de formació, explica la infermera responsable del programa, Alba Vall. «Es tracta d'una intervenció educativa de quatre sessions durant les quals s'ensenya a fer-se una punció al dit per treure's sang, veure el nivell de coagulació i a partir d'aquí aprendre a dosificar-se» ells mateixos la medicació. Segons Vall, d'aquesta forma la prova es pot fer més sovint, generalment un cop per setmana, mentre que les consultes presencials s'acostumen a fer cada 15 dies o un mes.

«Això fa que el tractament sigui més ajustat» a les seves necessitats. Les dosis de medicació poden variar en funció de la patologia que pugui tenir el pacient en qüestió i també per una sèrie de factors que poden desestabilitzar-lo com una alimentació desequilibrada, altres tractaments farmacològics que s'hagin de prendre o bé viure una situació d'estrès.

Amb l'autocontrol, que es pot fer en qualsevol moment a qualsevol hora, el pacient «agafa més seguretat, té més coneixement de si mateix, de la malaltia, i veu què l'afecta més o menys», assegura Vall. En l'àmbit sanitari també hi veu avantatges. «Disminueix la pressió assistencial i ens permet ser més eficients», comenta. Amb la covid i les restriccions que hi va haver de visites a l'hospital es va fer més evident, afirma.

Durant la pandèmia el programa d'autocontrol no es va veure alterat. Pel que fa als controls presencials es va fer una valoració de cada cas. Generalment es van mantenir les visites però en alguns casos es van espaiar per reduir riscos de contagi tant per al propi pacient com per al personal sanitari.



Més programes semblants

Segons Vall, en un futur hi haurà més programes d'aquest tipus perquè «permeten millorar la seguretat i la qualitat de vida dels pacients. També fa que les persones tinguin més coneixement de la seva malaltia i puguin controlar el seu tractament». És el que se'n diu empoderament del pacient.

Althaia fa cada mes controls a uns 350 pacients. D'aquests, una seixantena s'autocontrola, i la previsió és que cada any entrin al programa una vintena més. Han de complir certs requisits, com per exemple que asumeixin la responsabilitat de fer-ho, aprendre el tractament i que tinguin prou habilitats per «voler participar en la cura de la seva pròpia salut».