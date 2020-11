Càritas demana ajuda per fer front al fort augment de la pobresa per la crisi

Càritas Arxiprestal de Manresa participa a la campanya «La pobresa també rebrota», que s'ha posat en marxa al conjunt de Catalunya per fer front al fort augment de la pobresa que està causant els efectes econòmics i socials de l'epidèmia de la covid-19.

El president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, ha advertit que «ja s'està detectant una nova arribada de persones als despatxos de l'entitat, i que cal estar preparats per afrontar la nova situació». Hi ha afegit que «moltes de les Càritas amb seu a Catalunya ja han exhaurit el pressupost que tenien previst per a tot el 2020. Davant d'aquest context, apel·lem a la solidaritat de la ciutadania per continuar garantint les ajudes a les persones més vulnerables de la nostra societat».



63% més d'atesos

Càritas ha recordat que el maig van augmentar un 63 % les persones ateses pels serveis de primera resposta a Catalunya, passant de 63.300 persones a més de 103.000, i que aquest increment va obligar a destinar molts més recursos per cobrir necessitats bàsiques com l'alimentació i les despeses relacionades amb l'habitatge.

«1 de cada 3 persones ateses per Càritas no havia necessitat mai la nostra ajuda. És una situació que ens recorda a la crisi del 2008, amb la diferència que aquesta ha afectat a tots els sectors econòmics sense excepció, també a l'economia submergida», ha destacat el president de Càritas Catalunya.

Cap ingrés en 1 de cada 4 llars

Actualment, 1 de cada 4 llars ateses per Càritas no disposa de cap ingrés, situant al 65,2 %, de les famílies per sota del llindar crític de la pobresa severa. Això suposa que la meitat de les famílies tenen dificultats per pagar el lloguer, la hipoteca o els subministraments.

«La situació és insostenible. El 36 % de les famílies han hagut de reduir les despeses d'alimentació, i un segon confinament pot ser letal per a moltes d'aquestes persones. No podem esperar ni un minut més a prendre mesures i mitigar l'impacte social de la covid-19», ha afirmat Roig.

La campanya està activa el novembre i els diners recaptats aniran destinats principalment a les ajudes directes per pagar lloguers, relloguers, factures i a la compra d'aliments. Es poden fer donatius a: www.caritascatalunya.cat