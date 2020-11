El concurs per triar el projecte del museu del barroc posa en joc quatre empreses

Croquis, Playmedia, Transversal i Varis Arquitectes són les quatre empreses participants en el concurs d'idees del qual ha de sortir el projecte museogràfic del futur Museu del Barroc de Catalunya, que acollirà l'antic col·legi Sant Ignasi de Manresa.

Les quatre empreses han passat a la segona fase del procés i ara tenen l'encàrrec d'elaborar i de redactar la seva proposta museogràfica. La guanyadora serà la que es materialitzarà. Properament començarà el termini de tres mesos per a la redacció de les quatre propostes del concurs d'idees. La guanyadora tindrà set mesos més per redactar al projecte executiu.

En la primera fase del procés, en la qual han participat 14 empreses (tal com va informar Regió7 en l'edició de divendres), s'ha valorat l'expertesa, la capacitat tècnica per assolir amb èxit l'objectiu del concurs, la qualitat de l'equip de treball proposat per al desenvolupament del projecte i l'adequació en relació als objectius del projecte que l'Ajuntament vol desenvolupar. El nivell de les actuacions realitzades per la majoria són d'un alt nivell i interès museístic, amb la qual cosa la selecció no ha estat fàcil, han destacat fonts de l'Ajuntament.

El jurat, després de fer-ne la valoració, n'ha seleccionat quatre, que són les que participaran al concurs de projectes. Totes tenen una llarga trajectòria i realitzacions remarcables en l'àmbit museístic i també expositiu.

Croquis Dissenys Muntatges i Realitzacions SA (Barcelona). Activa des del 1980, ha realitzat projectes notables en l'àmbit dels museus i les exposicions. Ha fet projectes per a museus d'Europa, Amèrica i Àsia i per a diversos del país: Museu de la Música de Barcelona, Museu Nacional d'Art de Catalunya, Museu de Lleida Diocesà i Comarcal. També ha redactat guions i produït nombroses exposicions. Recentment, s'ha encarregat del nou muntatge de les sales d'art barroc al Museu Nacional d'Art de Catalunya.

Playmedia Motion Graphics (Barcelona). Ha redactat projectes destacats de dimensions diferents tant en l'entorn català com en l'internacional. Com a exemples, els centres de visitants al Santuari de Guadalupe (Mèxic), Natzaret (Israel) i el Parque del Agua (Lima, Perú). El museu dels Bombers a Saragossa, el Museo de Nerja, el Museu de la 2a Guerra Mundial a Gdanks (Polònia) o l'espai d'art de Sean Scully a Santa Cecília de Montserrat.

Produccions Culturals Transversal SL (Sant Fruitós de Bages). És una empresa amb un extens currículum en realitzacions museogràfiques i expositives importants. Ha fet projectes que abasten tot el món, com els realitzats al Museo de la Energia de Ponferrada i al Centre Heyddar Aliyeb a Quax (Azerbaitjan). A casa nostra, porten la seva firma projectes com el de Món Natura (Delta de l'Ebre), Món Sant Benet o la gestió de la Pedrera (Barcelona).

Varis Arquitectes SLP (Barcelona). Equip fundat per l'arquitecte Dani Freixes. Les seves actuacions en l'entorn museístic van des de la realització de projectes arquitectònics per a museus o espais culturals (com el premiat Pavelló de la Navegació a l'Expo de Sevilla) fins a projectes museogràfics i expositius: el Museu del Cinema (Girona), el Parc Arqueològic de les Mines de Gavà, l'ampliació del Museu de la Vida Rural o el Born Centre Cultural.

El cost de la licitació per al concurs de projectes és de 109.323,50 euros (amb IVA). Inclou la primera fase de selecció d'empreses, la selecció del projecte guanyador, la redacció del projecte executiu i la direcció de l'execució del projecte museogràfic. La durada del contracte global és de tres anys. S'estima que el cost de la museografia rondarà el milió d'euros.