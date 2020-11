La pluja deixa 41 l/m2 a Manresa i diverses incidències a la comarca

La pluja que va caure ahir al matí va deixar 41 l/m2 a Manresa, segons dades de l'observatori de l'Agència Estatal de Meteorologia a la Casa de la Culla. Passades les 11 del matí, la Policia Local va tallar mitja hora l'accés al pont del Congost des de la plaça del Mil·lenari i, tot seguit, el passeig del Riu per l'acumulació d'aigua.

Entre Manresa i el Bages, els bombers van rebre setze trucades per incidències relacionades amb la pluja. Catorze es van produir fins a les 12 del migdia i les dues restants a partir d'aquesta hora.

A Cardona, segons l'estació del Servei Meteorològic de Catalunya, hi van caure 32,4 l/m2. A Súria, amb dades de l'estació de la xarxa d'estacions automàtiques no professionals Meteoclimàtic, hi van caure en total 51,4 l/m2.

Segons la Policia Local, els talls esmentats es van produir perquè els embornals no van poder empassar la gran quantitat d'aigua que queia. En altres punts de Manresa l'acumulació de fulles no és que hi ajudés massa, tampoc.

A Fonollosa, segons informació dels bombers, va caure una roca al mig de la carretera sense causar danys personals ni materials. A Cardona hi va caure un mur petit i entrava aigua en una casa. A Manresa, segons les mateixes fonts, hi va haver una estona que va quedar inundada la rotonda del Petrocat i van rebre l'avís que entrava aigua a l'església del barri de Sant Pau. La resta van ser alertes per temes del clavegueram i de petites inundacions i esllavissades, com una en un camí de Callús i una altra al Passeig del Riu de la capital del Bages.

La C-55 va estar tallada al matí en sentit Manresa una estona.