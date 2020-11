«Havíem de cridar l'atenció i hem reinventat la forma de comunicar-se dels restaurants»

El manresà s'ha convertit en el gestor d'un nou concepte de restaurant a Barcelona que vol portar més enllà els encàrrecs del menjar a domicili. No té un lloc físic i la comunicació amb la clientela es fa tota a través d'Internet

El mateix dia que bars i restaurants de tot Catalunya es van veure obligats a abaixar la persiana per les noves restriccions decretades per la Generalitat per la covid, el cuiner manresà Aleix Puig engegava un nou negoci: un restaurant a Barcelona, que no té un local físic on pugui anar la clientela. Qui vulgui tastar el seu menjar s'ho ha de fer portar a casa. Puig, guanyador MasterChef 7, s'atreveix a engegar un model de negoci gastronòmic -ell en diu virtual- que ja va ser gestat pensant en el menjar a domicili i les noves tecnologies. Ubicat al barri de Sants, el restaurant Vicio ofereix com a oferta dos productes molt habituals a les cartes de menjar a domicili: l'hamburguesa i la pizza. Dos plats «molt maltractats», segons el manresà.



Per què ha apostat per aquest model de negoci virtual, i per què a Barcelona?

Actualment no és tan necessari un espai físic, ja que hem vist com el consum s'ha vist modificat i ara es consumeix des de casa i demanant que t'ho portin. Vista la situació que vivim, és el model de negoci perfecte. Barcelona és la ciutat que més a prop tinc de casa i el més lògic era començar aquí.

El restaurant estava plantejat des d'un inici per repartir a domicili o s'ha ajustat al moment en què ens trobem?

Estava plantejat des de l'abril perquè funcionés a partir del lliurament a domicili. Si en el futur la marca creix, sí que podríem disposar d'un local físic.

Les mesures del toc de queda l'han afectat?

Sí, però depèn de com t'ho miris. Nosaltres treballem amb Glovo i, per tant, des del toc de queda les mesures són més fortes i han afectat l'horari. Malgrat això, la gent sopa més d'hora i demana al nostre restaurant abans, és a dir, que segueixen consumint els productes. L'únic que ha canviat és l'horari de demanda.

Per què es diu Vicio?

A l'inici volíem crear un moviment al voltant de la marca, i vam creure que Vicio el crearia. És un nom que no només fa referència al menjar, sinó que desprèn un caràcter, una manera de pensar i de viure. Per tant, crea un missatge insinuant per al públic.

Com és que només ofereixen com a productes principals la pizza i l'hamburguesa?

El que volem és donar valor a dos productes, que han estat maltractats. El 70 % de les persones que demanen menjar a domicili demanen pizza o hamburguesa. Nosaltres pensem que «menys és més»: menys productes amb més bona qualitat és millor.

Per què diu que aquests dos productes «estan maltractats»?

Perquè la qualitat dels referents que tenim al cap no és bona. Són dos productes que poden ser saludables si s'elaboren amb aliments de qualitat. Creiem que es pot menjar saludable sense la necessitat que sigui verd.

En una ciutat com Barcelona, on l'oferta de menjar a domicili és tan gran, com ho ha fet perquè el negoci funcioni i destaqui?

Hem hagut de passar a un format digital tot el que els restaurants transmeten a partir del mobiliari del local. El que havíem de buscar era cridar l'atenció dels possibles clients i hem reinventat la forma de comunicar-se dels restaurants.

Hi fa de cuiner al restaurant?

No, jo faig de gestor del negoci. Com a equip de cuina tenim vuit cuiners.

Vicio ha tingut molta repercussió a les xarxes, amb una gran campanya de màrqueting.

El menjar per emportar ja té un mercat important i havíem de diferenciar-nos de la resta de restaurants a partir del to de les fotografies i de l'enfocament que hem donat als productes a les xarxes socials. Per exemple, som els primers d'Espanya a modificar les bosses de Glovo amb el color de la nostra marca i a jugar amb el nom de Vicio [el color corporatiu de Glovo és el groc i el seu, el negre i vermell]. L'equip té un director creatiu i una directora de comunicació que treballen vuit hores diàries per crear continguts.

Com han respost els clients?

Ha estat bestial. Els productes han tingut molt bona acollida per part dels compradors, que n'han compartit imatges i opinions a les xarxes socials.