Els cribratges massius a sis barris de Manresa fan aflorar 46 persones positives

El cribratge massiu de covid-19 que s'ha fet els darrers dies en sis barris de la ciutat ha permès realitzar un total de 4.478 PCR a la població. Es tracta d'una xifra que supera amb escreix la que es va proposar el Departament de Salut, que preveia fer entre 2.500 i 3.000 proves en els sis dies que ha durat el cribratge. L'Ajuntament de Manresa agraeix la participació de la ciutadania, que ha permès complir amb l'objectiu de detectar el màxim de casos asimptomàtics possible, tallar cadenes de transmissió, aïllar contactes i limitar l'expansió del virus.

Per a fer les proves, l'Ajuntament va habilitar tres centres: el Casal de les Escodines (on es van fer les proves els veïns i veïnes d'aquest barri i del Barri Antic), l'Ateneu de les Bases (veïns i veïnes de Carretera de Santpedor i Poble Nou) i el Casal Cívic de La Font dels Capellans (on es van fer les proves els veïns i veïnes d'aquest barri i de la Sagrada Família). D'entre totes les PCR fetes, s'han detectat 46 positius entre persones que no presentaven símptomes.

El cribratge massiu ha comptat amb les unitats mòbils del SAP Bages-Berguedà, juntament amb l'ajuda de la Creu Roja i els Equips d'Atenció Primària de Sagrada Família i Plaça Catalunya de l'Institut Català de la Salut i els de Les Bases i Barri Antic de la Fundació Althaia, que han estat els encarregats de realitzar la recollida de mostres.



L'índex de risc de rebrot continua molt alt a Manresa



Manresa continua tenint l'índex de risc de rebrot molt elevat. Malgrat que des de divendres —quan estava a 855— ha descendit 65 punts i s'ha situat ara a 790, es tracta d'una xifra que continua estant molt per sobre dels 100 punts, llindar a partir del qual el risc es considera ja molt alt i del qual caldria estar per sota (vegeu gràfic en aquest enllaç).

En la mateixa línia, la velocitat de reproducció de la malaltia ha descendit 0,18 punts respecte de les dades de divendres, malgrat que continua estant per sobre d'1. En aquests moments està a 1,21, la qual cosa representa que cada persona contagiada transmet el virus a 1,21 persones més.

Pel que fa als nous casos confirmats, Manresa n'ha sumat 165 en els darrers tres dies, la qual cosa eleva la xifra de casos acumulats a 2.838, que representa un 3,65% de la població (vegeu gràfic en aquest enllaç).

L'Ajuntament de Manresa fa una crida a la responsabilitat i demana a la ciutadania que no abaixi la guàrdia per tal de poder aconseguir doblegar la corba del tot. En aquest sentit, recorda l'obligació de dur mascareta i de respectar les restriccions de mobilitat. També la recomanació de rentar-se sovint les mans, de mantenir la distància física amb les persones que no són de l'entorn més proper i de ventilar tant com es pugui els espais tancats.



Com es calculen les dades i què representen?



El risc de rebrot o EPG (índex de creixement potencial) permet valorar el creixement d'una epidèmia. Mesura els possibles nous casos diagnosticables dels pròxims 14 dies i està relacionat amb la probabilitat d'aparició de nous brots epidèmics.

Es calcula a partir de dos elements. En primer lloc, amb la velocitat de reproducció mitjana dels darrers 7 dies, que permet avaluar la velocitat de propagació de la malaltia. Es calcula com el quocient entre la mitjana dels casos confirmats els últims tres dies respecte dels casos confirmats de cinc dies enrere. En segon lloc, amb la incidència acumulada dels darrers 14 dies, que es calcula com el nombre de nous casos del dia actual més els casos dels 13 dies anteriors per 100.000 habitants. Aquesta incidència permet estimar quantes persones hi ha amb capacitat de contagiar la malaltia en un moment determinat (casos actius).