S'inicien treballs de pintura i conservació de la senyalització horitzontal a diversos punts de Manresa

Aquest dilluns 9 de novembre, la secció de manteniment de la via pública de la regidoria de Qualitat Urbana i Via Pública de l'Ajuntament de Manresa ha iniciat una tanda de treballs de pintura i de conservació de la senyalització horitzontal a una dotzena d'emplaçaments de la ciutat. L'actuació, que es fa en horari diürn, té una durada de quinze dies i un cost de 14.759 euros.

Els treballs han arrencat aquest matí a l'avinguda Universitària, plaça del Mil·lenari i carretera de Sant Joan. L'actuació preveu continuar els dies vinents al voltant de la rotonda de Sant Marc, carrer Sant Marc; Via Sant Ignasi (fins a la plaça Sant Ignasi); avinguda Països Catalans; rotonda accés Manresa – Els Trullols; carretera del Pont Vilomara (des d'accés ronda Manresa fins al carrer Viladordis); carrer Sant Cristòfol (des de carretera del Pont de Vilomara fins a la carretera de Vic); carrer Sant Blai (des de carretera del Pont de Vilomara fins a rotonda del carrer Sant Blai); Muralla Sant Francesc; i Muralla Sant Domènec (des de Muralla Sant Francesc fins a la carretera de Cardona).

Durant els treballs no es preveu tallar a la circulació els vials a repintar, tot i que hi haurà restriccions puntuals de la circulació tant de vehicles com de vianants per tal de facilitar l'actuació.