Les guixades s'abonen a espais singulars

La tanca d'accés al pati de l'institut Lluís de Peguera per la plaça Espanya presenta un estat lamentable. En tenen la culpa les guixades amb què els brètols n'han omplert la pedra. No és l'únic espai singular de Manresa on passa.

A l'institut degà de Manresa, la direcció del centre ha explicat que l'Ajuntament ha netejat en més d'una ocasió les pintades però que, al cap de poc, n'hi torna a haver. També és llastimós l'estat que presenta el camí dels Corrals, on algun indesitjable s'ha dedicat a fer guixades a les parets naturals i contraforts d'aquest espai, que fins i tot va rebre dos premis internacionals de paisatgisme. Si el jurat que va decidir els guardons en veiés l'estat actual potser els faria tornar... A banda de les guixades, als Corrals és habitual trobar-hi restes de botellons, com va informar aquest diari recentment (vegeu l'edició del 21 d'octubre).

Molt a prop del camí dels Corrals, a la plaça de la Reforma, les grans superfícies de formigó i de ferro envellit són una invitació als brètols per deixar-hi empremta. La plaça, que fa de teló de benvinguda a la Seu per la banda sud-oest, està abonada a les guixades. N'hi ha a les escales d'accés a la basílica, a les que pugen a la plaça des de la Renfe. Són incomptables i la majoria són reivindicatives.



«Fuera Rasisa»?

També se'n poden trobar a la passarel·la que comunica les Escodines amb el Barri Antic. Algú hi ha escrit «Fuera Rasisa». No se sap si «Rasisa» és un nom o si l'autor no ho sap escriure i, enlloc de «racista» hi ha posat «rasisa». Sigui com sigui, és un altre espai singular que no s'ha pogut escapar de pintades sense solta ni volta.

Òbviament, no són l'únic lloc on n'hi ha. La façana de l'edifici dels sindicats, al Passeig, n'és plena. Tant a les parets com a la placa de ferro envellit de la rampa d'accés. L'aspecte és ben llastimós.

Demanat per aquest diari, l'Ajuntament ha informat que en el que portem d'aquest 2020 ha destinat a la neteja de les guixades 17.202,85 euros i que les actuacions han estat distribuïdes a tot el municipi perquè s'ha donat preferència a atendre les demandes dels ciutadans, a banda d'altres pintades ens espais públics.



De 32.000 a 17.200 euros

A manca d'encara no dos mesos per acabar l'any, la diferència entre la inversió destinada aquest 2020 amb la dels dos anys anteriors és destacable. Mentre que enguany han estat els esmentats 17.202,85 euros, el 2018 i 2019, tal com va informar aleshores l'Ajuntament, va ser de 32.098,09 euros. Suposa un 46% menys.

El 2018, els 32.000 euros es van destinar a netejar pintades i grafits en diverses zones de la ciutat, si bé la major part de les actuacions es van centrar al Centre Històric, al Passeig de Pere III i rodalies, i a espais vinculats al turisme, com la Torre de Santa Caterina i el Parc de la Seu. D'altra banda, també es van realitzar altres actuacions puntuals i en cases de particulars. Van suposar 47 jornades de feina.

Per al 2019, el consistori va anunciar que es destinarien la mateixa quantitat de diners i de jornades de feina a reduir el nombre de pintades de la ciutat.