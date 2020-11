L'Ajuntament ultima la col·laboració amb el comerç per il·luminar els carrers per Nadal

La majoria de carrers comercials de Manresa han fet la seva feina: ja tenen instal·lats els llums de Nadal que s'han d'encendre a final d'aquest mes i que, segons afirmen les associacions de botiguers, enguany tenen més sentit que mai. L'Ajuntament encara ha de definir què hi aportarà. De moment ha anunciat que està ultimant, en col·laboració amb les entitats i associacions que habitualment il·luminen els carrers, una proposta.

La regidora d'Indústria, Comerç i Activitats de l'Ajuntament de Manresa, Núria Masgrau, ha explicat que es treballa amb l'objectiu que no decaiguin els ànims «i de dinamitzar la ciutat en el marc i el context que estem vivint». També «per assegurar que tots plegats puguem tenir l'opció de viure unes festes de Nadal el més favorables possible». Tant des del punt de vista de la «campanya comercial de les festes, que a la nostra ciutat és important, com també pel que fa a la celebració individual».

Les últimes campanyes de Nadal l'Ajuntament ha assumit directament diversos projectes arreu de la ciutat per complementar les decoracions dels carrers que promouen els comerciants. Les darreres festes va instal·lar arbres i elements nadalencs a l'entrada sud de la ciutat, a la Plana de l'Om, a la plaça Major i a la Bonavista. Un cub il·luminat a la plaça de la Creu i un ninot de neu de 8 metres d'alçada i 6 de diàmetre a la plaça de Crist Rei. L'any anterior a la plaça hi va haver un cub amb una estructura de leds de color vermell que va causar sensació per les seves dimensions i perquè es podia passar per dins.

Les darreres festes associacions de comerciants i també grups de l'oposició a l'Ajuntament de Manresa van demanar més suport de l'Ajuntament a la campa-nya nadalenca. Les entitats comercials es van repartir 10.000 euros d'ajuts pels llums.

En total l'últim Nadal a Manresa es van il·luminar 27 carrers i places. Més que mai. Enguany molts carrers ja tenen la il·luminació preparada des de l'octubre per poder-la encendre a final d'aquest mes. Generalment es fa coincidint amb la Fira de Sant Andreu, el darrer cap de setmana de novembre. En aquesta ocasió també hi ha carrers que s'estrenaran com l'Infants i la plaça Infants.

Els llums de Nadal d'enguany tenen més sentit que mai, asseguren les associacions de comerciants i botiguers de Manresa (vegeu Regió7 del 20 d'octubre), davant una campanya que la pandèmia ha convertit en incerta i més imprevisible que mai.