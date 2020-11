Seixanta hospitalitzats més i 6 noves víctimes en una setmana a Manresa

Xifres molt preocupants d'afectació hospitalària a Manresa. En una setmana el nombre d'hospitalitzats ha augmentat en seixanta persones i hi ha 6 noves víctimes en relació a dimarts passat.

Entre Althaia i Sant Andreu s'estan atenent en aquests moments 129 pacients, dels quals 84 a Sant Joan de Déu i 45 a l'hospital de Sant Andreu. Dimarts passat hi havia 69 hospitalitzats, 46 a Althaia i 23 a Sant Andreu.

Això vol dir que gairebé s'ha doblat el nombre d'ingressats mentre que les víctimes mortals es produeixen a un ritme de gairebé una al dia.

Des de dimarts passat hi ha hagut sis morts més, 2 a Althaia i 4 a Sant Andreu. De les quatre defuncions a Sant Andreu, tres han estat comunicades avui mateix.

Fins a dia d'avui hi ha hagut 261 morts per coronavirus als centres assistencials manresans, de les quals 191 a Althaia i 70 a Sant Andreu.

Pel que fa a les altes, en set dies se n'han donat 40, 34 a Althaia i 6 a Sant Andreu.

L'hospital de Sant Joan de Déu d'Althaia té el 32% dels hospitalitzats tan a planta com crítics dedicat a la covid-19, sense comptar pediatria i obstetrícia.

En set dies s'han produït 62 nous ingressos a Althaia, mentre que la setmana anterior van ser 48.

Hores d'ara, a l'hospital Sant Joan de Déu hi ha cinc unitats obertes dedicades als malalts de coronavirus. Les unitats es van obrint seguint el pla de contingència. Hi ha més professionals dedicats als grups interdisciplinars rotatoris per donar suport a l'atenció a malalts amb covid-19. Són professionals de diverses especialitats que donen suport a a l'UCI i a l'hospitalització. Malgrat la desprogramació d'activitat no covid, Althaia assegura que en manté el gruix amb circuits diferenciats i els protocols de seguretat per evitar els contagis. Es mantenen les restriccions d'accessibilitat.