Tres morts més a l'Hospital de Sant Andreu a causa de la covid

L'Hospital de Sant Andreu de Manresa ha registrat tres víctimes mortals més els darrers dies.

A data d'avui, dimarts 10 de novembre, hi ha 45 persones ingressades a les unitats d'aïllament per covid-19 de l'Hospital de Sant Andreu.

Divendres hi havia 46 persones ingressades a les unitats d'aïllament.

Des d'aleshores han mort 3 persones. S'han donat 5 altes a domicili i 6 pacients ingressats a l'Hospital de Sant Andreu han donat positiu i han estat ingressades a les unitats d'aïllament. També hi ha hagut 1 nou ingrés.

Les dades acumulades a les unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu des del 15 d'octubre són:



Xifra acumulada d'ingressos: 59

Xifra acumulada d'altes: 8 (2 a residència i 6 a casa.

Xifra acumulada de defuncions: 6



L'Hospital de Sant Andreu ha volgut explicar que un error intern ha provocat que fins avui no hagi tingut constància de les defuncions produïdes des de divendres. Ha assegurat que la seva intenció, com sempre, és "informar de les defuncions el dia que es produeixin". A més, els dimarts informa de la xifra de pacients a les unitats d'aïllament per covid-19, de la xifra acumulada d'altes i de la xifra acumulada de defuncions setmanalment.