Dues morts més per covid a l'Hospital Sant Andreu de Manresa

L'Hospital Sant Andreu de Manresa ha registrat dues noves defuncions per covid-19 en les últimes 24 hores, segons informació facilitada pel mateix centre. A data d'avui, dimecres 11 de novembre, hi ha 43 persones ingressades a les unitats d'aïllament per covid-19 del centre manresà, mentre que ahir n'hi havia 45. Des d'aleshores han mort dues persones.

Des del 15 d'octubre, les dades acumulades a les unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu són de 59 ingressos, 8 altes (2 a residència i 6 a casa) i 8 defuncions, totes elles ocorregudes des de dimarts passat. Com ja explicava aquest diari en l'edició d'avui, en una setmana el nombre d'hospitalitzats a Manresa ha augmentat en seixanta persones.

Segons les dades facilitades aquest dimecres al migdia, fins a dia d'avui hi ha hagut 263 morts per coronavirus als centres assistencials manresans, dels quals 191 a Althaia i 72 a Sant Andreu.