L'advocat manresà Abel Pié assessora el conseller d'Interior en seguretat jurídica

L'advocat manresà Abel Pié ha estat nomenat assessor del conseller d'Interior, Miquel Sàmper, en matèria de drets i de seguretat jurídica. Pié és un càrrec de confiança de Sàmper, a qui coneix de treballar junts durant els anys del conseller com a Degà del Col·legi d'Advocats de Terrassa, responsabilitat que va ocupar del 2006 al 2014. Per part seva, Pié fa dotze anys que és el Degà del Col·legi d'Advocats de Manresa, càrrec que deixarà a final d'aquest any.

L'advocat manresà ocupa la plaça d'una altra persona que estava més centrada en matèria de sistemes de seguretat. És per això que al DOGC hi surt publicat a data del 23 de setembre el seu nomenament per fer aquesta mateixa tasca, de la qual se'l va cessar el 31 d'octubre per, l'endemà, nomenar-lo com a personal eventual del Departament d'Interior per assessorar el conseller en matèria de drets i de seguretat jurídica. Combina aquesta responsabilitat amb l'exercici de la seva professió.

A banda de l'assessorament en les matèries esmentades, la seva feina inclou realitzar estudis i informes sobre l'adequació de les polítiques públiques de seguretat i prevenció als drets socials i a les llibertats individuals i col·lectives; participar en l'elaboració i en la implementació de protocols impulsats per la persona titular del Departament en aquestes matèries i assistir a les reunions que determini el conseller i fer-ne els informes pertinents.

Pié va explicar ahir a Regió7 que el seu nomenament respon a l'objectiu de Sàmper d'incorporar al departament un perfil que no estigui tan centrat en els sistemes de seguretat sinó que «orienti la policia cap als Drets Humans». Va remarcar que «hi ha molta feina a fer» i que «aportar idees i ajudar a la governança del país és interessant». Va admetre que «revertir la mala imatge dels Mossos» no serà fàcil, tot i recordar que va entrar al Departament abans que la sentència de l'Audiència Nacional recollís que l'1-O «els Mossos van realitzar tasques de policia moderna, tasques de mediació més que de força, fet que quadra en els principis que té el conseller, en el sentit que han d'actuar d'acord amb la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans».



Relleu al Col·legi d'Advocats

Pié, que el 2014-2015 va ser president del Consell de l'Advocacia Catalana, deixarà de ser el Degà del Col·legi d'Advocats de Manresa rellevat per David Casellas, que va ser l'única candidatura que es va presentar per substituir-lo després de tres mandats seguits en el càrrec. El 27 de novembre, en l'assemblea general del col·legi, es proclamarà Casellas electe.