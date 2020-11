La PAHC Bages reclama a l'Ajuntament que multi els grans tenidors i xifra en 6.700 els pisos buits a Manresa

Les PAHs de Catalunya han convocat per a aquest dimecres al matí diverses concentracions arreu del territori per exigir als Ajuntaments que aturin els desnonaments i multin els grans tenidors que incompleixen l'obligació d'oferir lloguer social. Al Bages, s'han dut a terme accions davant els ajuntaments de Manresa (11 h), de Navarcles (11 h) i de Sant Fruitós de Bages (12 h). En el cas de Manresa, membres de la PAHC han fet una roda de premsa davant l'edifici consistorial, amb la presència d'una quarantena de persones, per explicar els motius de la protesta.

Duien pancartes amb els lemes "Parque público. Vivienda social", "Alquiler público y estable" i "Stop deshaucios sin alternativa" i han acabat la lectura del manifest amb aplaudiments i crits de "Sí se puede", que ja fa anys que s'ha convertit en el seu crit de guerra identificatiu i la proclama "¿Dónde está, no se ve, un barato de alquiler?".



Els punts referits a Manresa

Lídia Soler, membre de la PAHC Bages, ha llegit el manifest, on han inclòs nou demandes referides a Manresa. "Demanem a l'Ajuntament de Manresa, que en el tema de l'habitatge i dels desnonaments sempre està donant la callada per resposta, que sancioni els grans tenidors que no facin oferta de lloguer social a les famílies i persones afectades per impagament, execució hipotecària, renovacions de contractes de lloguer o d'ocupació en precari".

Han recordat que el fet que "un desnonament es faci efectiu sense una oferta de lloguer social és un incompliment flagrant de la Llei [24/2015] d'antidesnonaments catalana". Una altra reclamació ha estat "garantir realotjaments dignes per a totes aquelles persones i famílies que han patit un desnonament" i "que s'iniciïn els procediments per a la cessió obligatòria de pisos buits al municipi i que identifiquin clarment totes les necessitats d'habitatge del municipi".

Sobre la Taula d'Emergència creada específicament per aquest tema, han reclamat que "ha de reduir immediatament les esperes i obrir un habitatge alternatiu abans d'un desnonament". Un altre punt és "facilitar l'empadronament al municipi de les persones que hi viuen, sigui quina sigui la seva situació de tinença regular i irregular o no d'habitatge". Han demanat "facilitar comptadors socials de subministrament d'aquelles persones o famílies vulnerables que tenen dificultat per poder-hi accedir". Finalment, han reividicat que "les oficines locals d'habitatge siguin un espai de referència proper a les persones, que hi trobin assessorament de qualitat i suport en les gestions dels aspectes relacionats amb l'habitatge".



6.700 pisos buits



Martí Cárdenas també de la PAHC, ha respost les preguntes d'aquest diari. Ha xifrat en 6.700 els pisos buits que hi ha a Manresa propietat de grans tenidors, bancs i fons buitre; de l'Ajuntament, de la Generalitat i també d'alguns particulars. D'aquests habitatges, segons la plataforma, uns 1.800 pertanyen al consistori i a la Generalitat (200 de l'Ajuntament i la resta de la Generalitat).

Han denunciat que es continuïn fent desnonaments en un context tan delicat com l'actual, marcat per la pandèmia. L'últim han dit que va tenir lloc ahir mateix i fa un parell de setmanes se'n va produir un altre.

Han reiterat que la resposta de l'Ajuntament a les continuades peticions de l'entitat perquè s'aturin els desnonaments "sempre és la callada per resposta". Mentre es feia la roda de premsa, un dels participants ha entrat a l'edifici consistorial per lliurar el document amb els nou punts referents a Manresa que han llegit per tal que li facin arribar a l'alcalde Marc Aloy. "Esperarem resposta i a veure si a partir d'avui es comença a multar, a sancionar o bé a expropiar, que és el que demanem".

Concentració de la PAHC a Navarcles | Marc Morera



En un comunicat que han fet públic aquest dimecres, les PAHs catalanes lamenten que "els grans tenidors estan incomplint l'obligació d'oferir lloguer social a persones i famílies que es troben en situació d'exclusió residencial. Volem denunciar que estem detectant molts casos en què els grans tenidors intenten es burlen de la llei, o directament se la salten, i s'arriba al desnonament tot i estar obligats a oferir el lloguer social com estipula la Llei 24/2015".

Representants de les plataformes catalanes demanen als ajuntaments "un compromís ferm per deixar enrere l'allau de desnonaments i exigir lloguers socials a famílies vulnerables". Asseguren que "tenim eines per fer complir el nostre dret a l'habitatge" i reclamen que els consistoris les "exprimeixin al màxim i interposin les multes als grans tenidors de fins a 90.000 euros per no ofertar els lloguers socials corresponents abans de desnonar les famílies vulnerables".