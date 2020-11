La Politècnica de Manresa comença el curs amb el 10% més de nous alumnes

Aula de la Universitat Politècnica a Manresa, on ara no es fan classes teòriques presencials

La Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa (EPSEM-UPC) ha començat el curs 2020-2021 amb gairebé el 10% més de nous alumnes que no pas l'anterior. 270 estudiants han començat primer curs en algun dels sis graus d'enginyeria que s'imparteixen al centre universitari manresà. Són 24 més que no pas el curs passat. En total la UPC de Manresa té actualment més d'un miler d'estudiants. «Tenim una fàbrica impressionant d'enginyers al nostre entorn. És un puntal importantíssim», ha assegurat el cap d'estudis, José Miguel Giménez.

Aquest curs s'ha notat a Catalunya un augment de la demanda per seguir titulacions de l'àmbit de les noves tecnologies. A Manresa és la de Sistemes TIC, un dels graus que només es cursen a la Politènica de la capital del Bages i que és un compendi d'electrònica, informàtica i telecomunicacions. A causa de la major demanda s'han assignat més places. Han començat aquests estudis 54 alumnes. El curs passat ho van fer 41 estudiants.

Segons Giménez, «són estudis molt interessants. Sempre diem que són de futur, i és veritat, però la situació de confinament ha fet que haguem de treballar amb aquestes eines i es pot dir que no només són el futur sinó que ja són el present. A Catalunya hi ha hagut molta gent que s'ha decantat per aquests estudis i han augmentat les places». També a Manresa.



Automoció, la més nova

La Politècnica de Catalunya a Manresa també és de les poques universitats públiques arreu de l'estat, i l'única de Catalunya, que ofereix l'enginyeria d'Automoció. Es va implantar el curs 2017-2018, i en aquest han començat 61 estudiants davant els 60 del passat. Es tracta d'una enginyeria que «sempre ha tingut molta demanda», ha afirmat Giménez.

El gran gruix dels nous estudiants que han entrat a la Politècnica de Manresa són els d'enginyeria industrial. Les 140 places disponibles s'han cobert, ha explicat Giménez, mentre que el curs passat van ser 133. «És l'enginyeria clàssica que té moltes sortides» i que engloba les tres «enginyeries que tenen molta implantació al teixit industrial del Bages: electrònica, mecànica i química». El dos primers anys les assignatures són comunes i al tercer ja hi ha l'especialització en les tres branques esmentades d'electrònica, mecànica o química.

Finalment hi ha els estudis d'enginyeria de Mines, que també és específica del centre universitari manresà i que va donar origen a l'actual EPSEM-UPC fa més de 75 anys. Hi ha entrat 15 estudiants. El curs passat ho van fer 12. «No són tants com voldríem», ha admès Giménez, «però també hi ha hagut un lleuger increment».

Segons el cap d'estudis, «amb totes les dificultats i problemàtiques» derivades de l'emergència sanitària, «hi ha hagut una molt bona entrada d'estudiants nous», tendència que ve de fa uns anys enrere. Aquest fet «no deixa de ser conseqüència de la promoció de l'escola universitària i de la seva projecció els últims anys». Amb un miler d'alumnes en tots els estudis, graus, màsters o doctorats, «estem a ple rendiment».



La procedència

La majoria d'estudiants d'Engi-nyeria Industrial de la Politècnica són del Bages, Berguedà i Solsonès. També n'hi ha d'Osona, l'Anoia i els dos Vallès. De Sistemes TIC, que només s'imparteix a Manresa, n'hi ha d'arreu de Catalunya, i d'Automoció, també l'única universitat pública catalana que l'ofereix, hi ha estudiants d'arreu de l'estat. «Aquestes ofertes específiques ens donen un caràcter diferent. En les altres engi-nyeries tenim competidors i hi ha altres seus que les imparteixen».