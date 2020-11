El Galliner serà l'entitat administradora de la Llum 2021 amb motiu del 25è aniversari de l'entitat

L'associació cultural El Galliner administrarà la propera edició de la Festa de la Llum, que tindrà lloc al voltant del 21 de febrer de l'any vinent. L'entitat és la responsable de les programacions estables de teatre, dansa i música a Manresa, i posarà el seu accent a la festa coincidint amb el seu 25è aniversari. Aquesta edició de la Llum serà necessàriament diferent del que és habitual amb motiu de la pandèmia de la Covid-19. La festa se celebrarà amb les condicions de seguretat i prevenció que estiguin vigents en aquell moment.

La Festa de la Llum –distingida com a Tresor del patrimoni cultural immaterial de Catalunya i Andorra, des de l'any 2009; i Patrimoni Festiu de Catalunya des de l'any 2015- és organitzada per l'Ajuntament de Manresa i l'Associació Misteriosa Llum, l'entitat que vetlla pel manteniment de la festa, els seus valors i la seva continuïtat. Alhora, cada any es nomena una entitat administradora, cosa que enriqueix la festa i la fa més diversa, plural i oberta, per l'aportació anual d'un grup de persones amb sensibilitats i visions diferents.

Les funcions de l'entitat administradora de la Llum són proposar la persona que pronunciarà el pregó, proposar la inclusió al programa d'un acte propi amb significació i rellevància especial, i participar en l'organització de diversos aspectes de la celebració, en coordinació amb l'Ajuntament, l'associació Misteriosa Llum i la resta d'entitats que organitzen alguns dels actes festius.

La tria de l'entitat administradora se sol fer amb motiu d'alguna efemèride que celebri l'entitat, com ara un aniversari. El fet d'administrar la Llum també representa per a la pròpia entitat una significació i una plataforma de coneixement entre la ciutadania.

El Galliner va néixer a final de 1995, formada per persones voluntàries, amb els objectius de reivindicar la recuperació del teatre Kursaal i la promoció del teatre i la dansa a la ciutat. Actualment és l'entitat que s'encarrega de la programació estable de teatre, dansa i música de Manresa, que es realitza principalment al teatre Kursaal i al teatre Conservatori.

Aquest és el llistat de les entitats administradores de la Llum dels darrers 25 anys:

1996

Bàsquet Manresa

1997

Bloc

1998

Creu Roja Manresa

1999

Geganters i Grallers de Manresa

2000

Ampans

2001

Orfeó Manresà

2002

Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya (Delegació del Bages)

2003

Casal Familiar Recreatiu

2004

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (delegació de Manresa)

2005

Centre Excursionista de la Comarca de Bages

2006

Tertúlies a la Cuina

2007

Rotary Club Manresa - Bages

2008

Projecte Mosaic

2009

CAE

2010

Coordinadora de Jubilats I Pensionistes de Manresa

2011

Parc de la Sèquia

2012

Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i d'altres demències del Bages, Berguedà i Solsonès

2013

Òmnium Bages

2014

Associació Les Cuineres del Bages

2015

Banc de Sang i Teixits a Manresa

2016

Club Tennis Manresa

2017

Fundació Universitària del Bages

2018

Il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa

2019

Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Manresa

2020

Dones Emprenedores Innovadores de Manresa (DEIM)