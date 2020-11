Manresa ha tornat a la posició número 15 del rànquing de població de Catalunya

Manresa torna a ocupar la posició número quinze del rànquing de població de Catalunya que va perdre el 2016.

Amb dades de l'1 de gener del 2019, Manresa disposa de 77.714 habitants, que són 250 persones més que Rubí, que ocupa la setzena posició.

Malgrat aquesta remuntada, la tendència de la capital del Bages és a perdre posicions al rànquing de població de Catalunya.

Tal i com es pot observar en la gràfica que il·lustra aquesta pàgina, el 1910 era la setena ciutat de Catalunya amb 22.036 habitants.

A principis del segle passat només tenia pel davant en nombre de població a Barcelona, Sabadell, Reus, Lleida, Tarragona i Terrassa.

Ciutats com Badalona, Mataró o Girona eren més petites que la capital del Bages.

El 1970, Manresa mantenia una posició privilegiada entre les principals ciutats catalanes. Era la dotzena amb 57.846 habitants, tot i que li havien passat al davant l'Hospitalet, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà i Mataró. A partir de la dècada dels noranta també avancen Manresa Girona i Sant Boi. Els darrers anys la pugna és amb Rubí, que el 2015 estava per sota de Manresa i després per sobre. Les dues ciutats s'intercanvien la quinzena posició del rànquing.

Quan surtin les dades de població a 1 de gener del 2020 veurem si Manresa continua o no per davant de Rubí. Les vigents dades oficials de població no mostren canvis en els principals llocs. No es mouen de posició Barcelona com a número 1 i 1.636.762 habitants, la segona Hospitalet (264.923), la tercera Terrassa (220.556), la quarta Badalona (220.440), la cinquena Sabadell (213.644), la sisena Lleida (138.956), la setena Tarragona (134.515), la vuitena Mataró (128.265), la novena Santa Coloma (119.215), la desena Reus (104.373), l'onzena Girona (101.852) i la dotzena Sant Cugat (91.006).