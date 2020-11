Què es pot fer a Manresa amb 1,2 milions d'euros?

La Bonoloto ha premiat aquest dimecres un manresà amb 1.238.754,07 euros. L'afortunat, que va comprar la butlleta en un establiment del carrer Sant Cristròfol, ha estat l'únic encertant del sorteig i rebrà una morterada de diners. Però, què es pot fer amb aquesta quantitat de diners a Manresa? Segueix llegint que t'ho expliquem. Per cert, un 20% d'aquesta quantitat, uns 240.000 euros, aniran a parar a Hisenda.

Comprar una finca de luxe

Tot i que 1,2 milions són molts euros, la casa més cara que hi ha actualment a la venda a la capital del Bages (segons Tucasa.com) és un xalet amb una parcel·la de 2.000 m2 situada al Poble Nou i costa 1,7 milions. Per tant, si l'afortunat la volgués, n'hi hauria d'afegir encara uns 700.000. Tindria, això sí, 8 habitacions, 4 lavabos i un jardí privilegiat ben bé al centre de Manresa. Si no hi volgués afegir ni un duro, s'hauria de conformar amb una casa de 601 m2 a la carretera de Santpedor i 6 habitacions. Li sortiria per 897.000 euros.

Sufragar la meitat del deute del Baxi Manresana

Cap a final d'any, el Bàsquet Manresana acostuma a fer la junta general ordinària d'accionistes. A l'espera de conèixer les dades d'enguany i prenent com a base les de l'any passat, el guanyador de la Bonoloto podria destinar el premi a eixugar gairebé la meitat del deute del club, que el desembre passat se situava en 2.538.000 euros.



Les joies més cares de Tous

Segurament la marca de joiers manresana té una caixa forta amb models exclusius i a preu desorbitats. Com que no tenim accés a aquests productes, sí que podem fer un repàs a les joies més cares que Tous té a la venda a través del seu web: l'anell que pica més és un Atelier clàssic d'or blanc, amb una perla i un diamant valorat en 1.895 euros. Per 1.700 hi ha un anell amb dos ossets Tous, fet d'or blanc i diamants.



Ajudar a posar llum blanca a més de 150 carrers de Manresana

L'Ajuntament té previst invertir 1,55 milions d'euros en obres de renovació de l'enllumenat de la ciutat per leds de llum blanca. D'aquests, 1,2 són per per renovar 3.722 punts de llum corresponents a 150 carrers.



Una col·lecció de cotxes de luxe

Hi ha qui somia amb un cotxe de luxe. Si aquest fos el cas del manresà guanyador de la Bonoloto, per uns 200.000 euros podria adquirir un Porsche Cayenne Coupé (tot terreny, híbrid i 680 cavalls). En cas de preferir les berlina, una versió esportiva del Jaguar XF li sortiria per entre 70.000 i 80.000 euros. Ara bé, també podria optar per un vehicle de segona mà. A Clariana de Cardener venen un Ferrari 360 F360 del 1999 per 75.000 euros.