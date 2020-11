El primer bloc d'habitatges cooperatius de Manresa es començarà a construir el 2021

La iniciativa per fer per fer un bloc d'habitatges cooperatiu a Manresa, el primer de la ciutat i també un dels primers a Catalunya, ha entrat ja en una fase decisiva. El projecte arquitectònic bàsic està fet i pendent del vist i plau de l'Ajuntament. Quan rebi llum verd es sol·licitarà la llicència per començar les obres. La previsió és fer-ho d'aquí a entre 6 i 9 mesos. La inversió serà d'uns 2 milions d'euros.

L'edific tindrà 18 habitatges i es construirà en un solar de la plaça i el carrer Hospital que toca a la plaça del mateix nom. Es tracta d'un solar propietat de l'Ajuntament que l'ha cedit a través d'un concurs a la cooperaiva La Raval per un període de 75 anys. Hi ha 10 famílies implicades en el projecte, i 10 més hi han mostrat interès per integrar-s'hi.

Aquest divendres els promotors de la iniciativa, la cooperativa La Raval, ha explicat el projecte cooperatiu. Parteix de la base de generar un projecte de vida comunitari, urbà i intergeneracional allunyat de l'actual model d'habitatge de compra o lloguer. Al nou edifici tot serà de tots, encara que cadascú tindrà la seva àrea privada dins el seu pis.

Els pisos tindran entre 45 i 76 metres quadrats en funció de les necessitats de cada família. El que s'ha prioritzat són els espais comuns. «Volem que la vida passi als llocs comuns», ha assegurat Cales Tenesa «Litus». Hi haurà un menjador i una cuina comunitària, un espai polivalent, terrassa també compartida a més a més de serveis com el de la bugaderia o trasters.

A més a més els pisos seran modulars. A seva mida podran variar en funció de les necessitats de les famílies i persones que hi visquin.

Una de les bases del projecte de La Raval és que sigui intergeneracional. És a dir, que hi hagi gent de totes les edats convivint al bloc d'habitatges i als espais en comú. La diversitat enriqueix, afirmen els promotors de la iniciativa. Al mateix temps és un model que soluciona el problema habitacional, els problemes que pot suposar l'envelliment i l'aïllament social. Entre les 10 famílies implicades en la iniciativa hi ha 15 infants i 17 adults que van dels 5 als 73 anys.

El bloc tindrà un espai de 40 metres quadrats que s'obrirà al barri, una altra de les inquietuds dels promotors. «Volem fer vida al barri i que el barri faci vida a l'edifici». Un passatge interior al costat de l'edifici comunicarà el carrer i plaça Hospital amb la fàbrica de l'Anònima.