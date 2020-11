L'Ajuntament posa a concurs les obres per aterrar La Carpa del Riu, tancada fa dos anys

L'Ajuntament de Manresa ha posat a concurs les obres per enderrocar l'emblemàtica Carpa del Riu. La sala de festes està tancada des del 2018, quan es va acabar la concessió que tenia des de feia 25 anys i el consistori no la va prorrogar amb la idea de recuperar el solar, que és de titularitat pública, i convertir-lo en zona verda lligada al marge del Cardener. El projecte parteix amb un pressupost de gairebé 100.000 euros.

Ara les empreses interessades a fer les obres poden presentar les seves ofertes. Posteriorment es procedirà a l'adjudicació, i finalment a l'enderroc, que és previst que duri uns dos mesos.

L'edifici de La Carpa del Riu es va construir el 1994, i, segons es detalla a l'informe tècnic de la licitació, el seu estat de conservació és correcte. Només es nota la degradació pròpia d'un immoble que ha estat en desús durant dos anys. A més a més remarca que no té cap element històric, artístic o arquitectònic que s'hagi de conservar. A l'interior encara hi ha mobiliari, com sofàs, taules i prestatges que s'haurà de retirar. També hi ha els lavabos i cambres frigorífiques.

En una primera etapa els treballs de demolició se centraran en els preparatius, com l'anul·lació de les instal·lacions existents, la protecció de l'arbrat interior que s'ha de conservar, i també de l'exterior. Tot el perímetre de l'obra estarà tancat i senyalitzat.

Posteriorment es farà la retirada del mobiliari que encara hi ha a l'interior, com els esmentats sofàs i taules, i es farà l'enderroc manual d'elements i materials que es poden reutilitzar. Després es procedirà a l'enderroc, que començaria pels elements arquitectònics més lleugers, com els coberts de fusta o elements decoratius. A continuació, les carpes i tendals tèxtils, i, finalment, els elements de construcció de l'interior.

La superfície que ocupa l'antiga discoteca és de 981 metres quadrats, tots de planta baixa. Hi ha espais tancats i d'altres d'oberts que donaven a la llera del riu.

L'enderroc de La Carpa del Riu s'havia de fer aquest 2020 per donar continuïtat a la millora dels marges del riu Cardener al seu pas per Manresa entre l'eix Transversal i el desnivell de la riera de Rajadell, a Can Poc Oli. Segons el regidor de Ciutat Verda de l'Ajuntament de Manresa, Pol Huguet, La Carpa del Riu fa de tap en aquest projecte (vegeu Regió7 del 25 de febrer del 2020). Ja s'han dut a terme altres iniciatives com l'adequació d'espais de joc i la instal·lació de mobiliari urbà vora del Pont Nou, la passera de Can Poc Oli, enllestida aquest mateix any, i la neteja de canyes que es fa habitualment als marges.