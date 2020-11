El sorteig de la Bonoloto deixa a Manresa un premi d'1,2 milios d'euros

Un delegat de Loteries i Apostes de l'Estat es va presentar ahir cap a les 10 del matí a l'estanc Sanmartí del carrer de Sant Cristòfol de Manresa. No ho fa sovint, però en aquesta ocasió valia la pena. En el sorteig de la Bonoloto del dia abans, el dimecres dia 11, el primer premi del sorteig va deixar a Manresa un premi de més d'1,2 milions d'euros, i la butlleta es va validar a l'establiment del barri de la Sagrada Família.

Aquesta hora poca gent que entrava al comerç sabia la notícia. Aviat, però, el delegat de Loteries va col·locar un cartell a la finestreta on es fan les apostes en el qual es podia llegir que a l'estanc s'havia venut un premi milionari d'exactament 1.238.754 euros.



Almenys un sopar

Qui va observar el moviment poc habitual que hi havia al comerç en aquella hora i després va veure el cartell, va felicitar els responsables i dependents de la botiga. Els més atrevits van demanar si ja sabien qui era l'afortunat. «No us ha convidat a un sopar, encara?». No. Ningú no es va acostar i ningú no els va convidar a sopar.

L'afortunat va encertar els sis números del sorteig del dimecres, 11 de novembre. Va ser l'únic, i a més es va donar la coincidència que el premi acumulava un pot important, d'aquí la importància de la quantitat que s'endurà, fet que no és habitual en la Bonoloto.

El guanyador va fer 8 apostes, el màxim per butlleta, i hi va jugar per tota la setmana. Li va costar 24 euros. A més a més va fer una aposta de les que s'anomenen pronosticades. És a dir, que ja duia els números marcats. No els va triar per atzar la mateixa màquina expenedora. Tot aquests detalls, segons els entesos, fan pensar que es tracta d'un jugador habitual a aquesta mena d'apostes.

«La gent que acostuma a jugar aquí és del barri», deia Mercè Sanmartí, propietària de l'establiment. Però feia notar que tenir el mercat de la Sagrada Família al davant mateix, el mercat de la Font els dimarts i una parada de busos urbans també a tocar, fa que hi entri molta gent.

Va explicar que el primer premi el van donar el 2010. Van ser 30.000 euros d'un sorteig de la loteria, la convencional. També recorda un premi de 200.000 euros de la primitiva, «que no hem sabut mai qui era», i un de 100.000 per travessa, que sempre era la mateixa. El 2018 es va validar a l'establiment una Primitiva que va guanyar 88.000 euros, i el 2019 una Bonoloto de 49.000. Al llarg de l'any passat l'estanc va repartir premis per valor de 167.000 euros.



Encertar sis números

«Després de donar un premi sembla que la gent s'anima a fer apostes», va assegurar Sanmartí, «però no hi ha un increment significatiu». També va dir que darrerament la «gent s'ha animat més a jugar a la Bonoloto», tot i que els premis no solen ser tan importants com la Primitiva, per exemple. Una aposta costa 50 cèntims. Se n'han de fer dues com a mínim i cal triar sis números de l'1 al 49. El de Manresa va triar el 13, 22, 25, 26, 31 i 37. Ara haurà de dur la butlleta al banc per poder cobrar els 1,2 milions.