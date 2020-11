El primer bloc d'habitatges cooperatius de Manresa es començarà a construir el 2021

A dalt, cooperativistes de La Raval al solar on s'ha de construir l'edifici. A baix, recreació de com quedarà

A dalt, cooperativistes de La Raval al solar on s'ha de construir l'edifici. A baix, recreació de com quedarà j.m.g.

La iniciativa per fer un bloc d'habitatges cooperatiu a Manresa, el primer de la ciutat i també un dels primers a Catalunya, ja ha entrat en una fase decisiva. El projecte arquitectònic bàsic està fet i pendent del vistiplau de l'Ajuntament. Quan rebi llum verd se sol·licitarà la llicència per començar les obres. La previsió és fer-ho d'aquí a entre 6 i 9 mesos. La inversió serà d'uns 2 milions d'euros (vegeu Regió7 del 22 de juny del 2019).

L'edifici tindrà 18 habitatges. Hi ha 10 famílies implicades i 10 més que han mostrat el seu interès a sumar-s'hi. Es construirà en un solar municipal de la plaça i el car-rer Hospital que l'Ajuntament ha cedit durant 75 anys.

La cooperativa La Raval és la promotora de la iniciativa, que ahir es va presentar formalment. Les bases de la proposta són generar un projecte de vida comunitari, urbà i intergeneracional allunyat de l'actual model d'habitatge, va explicar Raquel Fernández. Al nou edifici tot serà de tots, encara que cadascú tindrà la seva àrea privada dins el seu pis. A partir d'aquí el projecte se sustenta en tres pilars: que l'arquitectura sigui sostenible, que es faci amb un finançament alternatiu al model convencional –en aquest cas amb la cooperativa d'estalvi i crèdit Coop 57- i que es prioritzin les relacions humanes entre els veïns.

Els pisos tindran entre 45 i 76 metres quadrats en funció de les necessitats de cada família. A més a més seran modulars. La seva mida podrà variar en funció de les necessitats de les famílies i les persones que hi visquin. El que s'ha prioritzat són els espais comuns. «Volem que la vida passi als llocs comuns», va assegurar Cales Tenesa Litus. Hi haurà un menjador i una cuina comunitària, un espai polivalent, terrassa també compartida a més de serveis com el de la bugaderia. S'ha previst un aparcament per a 7 vehicles i 25 bicicletes. Tota una declaració d'intencions, també.

El bloc tindrà un espai de 40 metres quadrats que s'obrirà al barri, una altra de les inquietuds dels promotors. «Volem fer vida al barri i que el barri faci vida a l'edifici», va comentar Tenesa. Un passatge interior al costat de l'edifici comunicarà el carrer i plaça Hospital amb la fàbrica de l'Anònima.

«En un moment de regressió, la inversió serà de dos milions d'euros», van destacar els cooperativistes. El 20% l'aportaran els socis i el 80% es finançarà amb crèdits. La previsió és que, un cop comencin les obres, s'hi pugui entrar a viure en dos anys.