«Quan el govern del teu país et demana que assumeixis un càrrec, ho has de fer»

Antoni Massegú Calveras (Manresa, 1974), llicenciat en Matemàtiques, és el nou director dels serveis territorials de Presidència de la Generalitat.

Exdirector de l'institut Cal Gravat, exdirector dels serveis territorials d'Ensenyament a la Catalu-nya Central, exdirector general de Centres Públics del departament d'Ensenyament de la Generalitat. Ha deixat la regidoria d'Ensenyament i Universitats de l'Ajuntament per centrar-se en la seva nova funció, però conserva la d'Esports.

És el president de Junts per Catalunya al Bages i ha substituït com a director dels serveis territorials de Presidència la també manresana Ivet Castaño, presidenta comarcal del PDeCAT, en el que s'ha interpretat com una nova mostra de la lluita entre els dos partits hereus de Convergència.



Li ha sabut greu ser nomenat director dels serveis territorials de Presidència a la Catalunya Central en aquestes condicions?

La paraula no és greu. Amb Ivet Castaño tenim una relació antiga i més enllà de la política que seguim mantenint. Una altra cosa és que hi ha moments en què no t'has de plantejar si et sap o no greu. I un d'ells és quan et truca una consellera del Govern del teu país i et demana que assumeixis un càrrec, si estàs compromès políticament, ho has de fer.

Vostè substitueix la destituïda Ivet Castaño, que era presidenta comarcal del PDeCAT i, ara, vostè és el president de Junts per Catalunya al Bages. Quina lectura que no sigui el partidisme polític en poden fer els ciutadans?

Una de molt clara. Es necessita un cap polític dels serveis territorials i com deia la mateixa conselleria s'ha buscat la persona que considera idònia per dur a terme la tasca de gestió que ha d'afrontar el departament com, per exemple, els 120 milions de fons locals de cooperació extraordinaris que arribaran per fer front a la crisi.

El director dels serveis territorials de Presidència a la Catalu-nya Central ha de ser el president d'un partit de la comarca?

Ha de ser funcionari de carrera del cos A. Pot ser president comarcal o no.

Quina feina fa el director dels serveis territorials de Presidència a la Catalunya Central?

Aquest càrrec s'encarrega de la relació que es porta entre Presidència de la Generalitat i el món local. Bàsicament a nivell de subvencions.

Quins són els seus objectius com a director dels serveis territorials de Presidència a la Catalunya Central?

Ara estem en una situació molt greu per la pandèmia i hem d'estar al costat dels ajuntaments intentant facilitar la seva gestió, oferint ajut, suport en la gestió. Estar al costat dels ajuntaments.

Junts i PDeCAT no estan posant molt fàcil a ERC l'hegemonia, amb aquestes picabaralles?

Això no va tant de si ho poses fàcils a uns o a altres o als de més enllà, sinó d'estratègies i línies polítiques diferents. I si Junts i el PDeCAT no s'entenen per un seguit de motius, alguns d'estratègics i altres de fons, han de ser honestos per afrontar una ruptura.

Què passarà de cara a les eleccions de febrer amb totes dues formacions enfrontant-se?

Hi haurà dues campanyes diferents. Si això beneficia un partit o un altre està per veure. Ho diran els votants. Potser el que s'ha fet és clarificar l'escenari.

Què passarà en els grups municipals com el de Manresa quan hi hagi campanya electoral: junts en la gestió però dividits en la campanya?

A nivell municipal compartim absolutament un projecte de ciutat i el debat està tancat.

Sí, però què passa amb grups municipals com el de Manresa en què hi ha partidaris d'una i altra formació quan passen aquestes coses?

S'han de ressituar peces i crec que el grup municipal de Junts a Manresa ha sortit enfortit de la reorganització.

Com es gestionarà el dia a dia el mes de març?

A l'Ajuntament de Manresa es farà amb l'horitzó de les eleccions municipals del 2023. Compartint un projecte de ciutat l'entesa és possible. Des del mes de juliol portem aquest rol i a nivell de grup municipal no hi ha hagut cap tipus de problema.

A vostè li agradaria ser candidat a l'alcaldia de Manresa?

Ni m'ho he plantejat.

Al juny el mandat municipal haurà arribat al seu equador i un any abans de les eleccions s'acostuma a presentar l'alcaldable, si opta per primera vegada, perquè la gent el conegui.

Ara mateix estem centrats a les eleccions al Parlament de Catalu-nya del mes de febrer. Pel que fa a les municipals, jo crec que l'alcaldable de Junts o de la coalició que sigui de cara al 2023 ni tan sols és conscient, ell o ella, que ho serà. Ha de passar el temps. Ara mateix el que s'ha de fer és bona feina a l'Ajuntament. Amb això i el candidat que es trobi es plantejaran les properes eleccions municipals.

Què ha passat amb Junts i el PDeCAT? No creu que la gent està desorientada? Expliqui-ho perquè ho puguem entendre.

Jo ho he viscut malament. No em sento còmode amb aquesta separació. Ni jo ni els que estem en aquest espai polític. Ara bé, és cert també que hi ha moments en què les estratègies són diferents. Junts planteja una estratègia per acabar d'afrontar el Procés que és diferent de la del PDeCAT. Nosaltres considerem que hem de plantar cara, que no podem tornar a l'estratègia del peix al cove, això ja s'ha acabat. Corresponia a un determinat moment, persones i objectius. Ara construïm un partit transversal nou que serveixi per gestionar bé i independitzar-nos.