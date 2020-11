Una vorera nova de més de quatre metres i sense arbres?

Un dels canvis que crida més l'atenció de la transformació que estan vivint la Via de Sant Ignasi i l'avinguda de Bertrand i Serra de Manresa és l'amplada de les voreres. Lligat amb aquesta transformació, però, hi ha un altre aspecte que encara sobta més i és que, tenint en compte això, en el cas de la vorera més propera a la Fàbrica Nova, que ja està acabada i que té més de quatre metres d'amplada, no hi hagin plantat ni un sol arbre.

Aquesta nova vorera de la banda de la Fàbrica Nova va quedar acabada en la primera fase de les obres, iniciada el setembre de l'any passat. El resultat és un espai per als vianants totalment diàfan on... no hi ha cap arbre ni tampoc cap escocell que faci preveure que n'hi plantin algun en un futur.

Ja en els plànols del projecte redactat per l'estudi d'arquitectura Batlle i Roig, entre la carretera del Pont de Vilomara i el carrer de Vidal i Barraquer per la banda de la Fàbrica Nova hi queda ben reflectit que no hi ha arbres damunt d'aquesta nova vorera excepte en el tros situat davant per davant de l'antic edifici fabril –on ara hi ha el mur– que n'hi ha dotze –segons aquests plànols– repartits en quatre grups de tres, per als quals ja hi ha a punt els escocells i els estan plantant actualment, han informat fonts de l'Ajuntament.

Hi ha una explicació d'aquesta absència d'arbres a bona part de la vorera i és que, per sota, hi discorre el torrent de Sant Ignasi, una infraestructura molt important que fa impossible que en aquest espai hi pugui arrelar l'arbrat. A l'altra banda de la calçada sí que hi haurà arbres, especialment entre la plaça del Remei –inclosa– i la carretera del Pont de Vilomara, que és el que s'està executant ara. Aquest tram en concret, més que una vorera, serà una plaça de ben bé quinze metres d'amplada on el que no hi faltaran seran els arbres.

Pel que fa al torrent, l'Ajuntament explica que transcorre per sota la vorera i a una cota bastant superficial per la Via de Sant Ignasi, des del carrer de Vidal i Barraquer fins aproximadament al final de l'aparcament de la piscina. Per aquest motiu, en aquest tros no s'hi poden plantar arbres.



F108 i Gran Via

Els models de fanal F108 (de Santa & Cole) i Gran Via serviran per il·luminar les noves Via de Sant Ignasi i avinguda de Bertrand i Serra. El F108 és un fanal en forma d'ela invertida semblant als que hi ha al carrer d'Alfons XII, però no és del mateix model. Servirà per il·luminar les voreres. Per donar llum a les calçades hi haurà un altre tipus de fanal, el model Gran Via. Tots dos funcionen amb led.