Obres en sis punts de la ciutat alteraran el trànsit des de demà

Sis obres a l'espai públic de Manresa alteraran la circulació de vehicles a partir de demà en diferents punts de la ciutat. La majoria dels treballs tenen com a objectiu renovar la xarxa d'aigua potable i, en alguns casos, duraran sis setmanes. Hi ha intervencions que tindran lloc a carrers molt transitats, com la carretera de Vic.

Aigües de Manresa iniciarà uns treballs d'anul·lació i instal·lació d'una nova escomesa d'aigua potable a la carretera de Vic, al tram entre els carrers Pare Clotet i Gaudí. Amb motiu d'aquesta intervenció s'ocuparà un dels dos car-rils de circulació en direcció a la plaça Bonavista, per tal d'habilitar un itinerari protegit per a vianants. En aquest cas és previst que les obres durin dos dies. També a la carretera de Vic, demà comencen els treballs de renovació de la xarxa d'aigua potable a la carretera de Vic, entre els números 244-262, al camí dels Tovots i Casa Planell, a la Pujada Roja. És previst que aquestes obres durin unes dues setmanes.

D'altra banda, s'estan fent treballs de canalització soterrada per a la renovació de la xarxa de mitjana tensió als carrers Canonge Montanyà, plaça Independència i car-rer Arquitecte Oms. Amb motiu d'aquests treballs, en una primera fase al carrer de Canonge Montanyà i plaça Independència es prohibirà l'estacionament per tal d'habilitar itineraris protegits i senyalitzats per a vianants. Al carrer de Canonge Montanyà se senyalitzarà un pas de vianants provisional. En una segona fase, es tallarà al trànsit de vehicles el carrer de l'Arquitecte Oms i es mantindrà un itinerari protegit per a vianants. És previst que els treballs durin cinc setmanes.

També, Aigües de Manresa iniciarà els treballs de renovació de la xarxa d'aigua potable a l'avinguda de les Bases de Manresa, al tram situat entre els carrers Bertran de Castellbell i Jaume d'Arters. Amb motiu d'aquests treballs es prohibirà l'estacionament en el tram de les obres, es traslladarà la parada de transport públic urbà Lacetània, i s'instal·larà provisionalment a l'altura de la universitat UPC. Es demolirà l'actual illeta existent coincidint amb el pas de vianants semaforitzat. Finalment, es prohibirà el gir a l'esquerra cap al carrer de Bertran de Castellbell per als vehicles que circulin per l'avinguda de les Bases de Manresa. És previst que les obres durin sis setmanes.

A les Bases de Manresa hi haurà una segona intervenció. Demà començaran uns treballs de canalització soterrada de gas natural a l'avinguda, a l'altura del número 77, a la cantonada amb el carrer de Bernat de Sallent. Amb motiu d'aquests treballs, que tenen una durada prevista d'unes tres setmanes, es prohibirà l'estacionament de vehicles per tal d'habilitar un itinerari protegit per a vianants.

El carrer Magnet també estarà afectat per obres. L'Ajuntament comunica que a partir de demà i fins dimecres, i de 9 del matí a les 4 de la tarda, amb motiu de la implantació d'un camió grua per a uns treballs en façana al número 20 del carrer Magnet, es tallarà el trànsit de vehicles entre el carrer del Cós i la carretera de Cardona. Amb motiu d'aquest tall de trànsit, els vehicles accediran i sortiran al passatge de Vilaseca Garriga des del carrer del Cós.