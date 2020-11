El confinament municipal omple a vessar l'Anella Verda de Manresa

Una riuada de caminaires i ciclistes va omplir l'Anella Verda de Manresa ahir al matí. El confinament municipal ha portat els ciutadans a redescobrir els entorns naturals de la capital del Bages davant la impossibilitat de desplaçar-se a altres poblacions. El que s'hi veia era tan inusual que els grups d'amics que solen sortir a caminar els caps de setmana donaven testimoni que es tractava d'un dels diumenges més concorreguts que havien vist mai en els camins de l'entorn de la Torre Lluvià i del camí al Gorg Blau, al sector del Suanya.

«No, no estaria aquí. Segurament hauria anat a Berga, que és on viu la meva parella. I hauríem anat a buscar bolets», afirmava Eva López, que havia sortit amb amigues a caminar pels senders de l'entorn de la Torre Lluvià en un diumenge radiant que convidava a sortir a fer activitats a l'aire lliure. «La part positiva és que, amb aquest confinament, puc quedar amb elles i fer esport», deia en anar cap al cotxe per tornar cap a casa. Com que les cafeteries estan tancades i les activitats culturals suspeses, sortir a fer esport es converteix en una de les úniques alternatives segures per als que volen sortir de casa. Tot i que molts dels que ahir van anar a caminar o a fer una ruta en bici deien que ja solen fer esport els diumenges al matí, reconeixien que segurament haurien anat a fer una excursió a algun altre municipi o haurien anat a buscar bolets al Berguedà.

Pels camins hi havia grups d'amics i famílies que reconeixien estar redescobrint els entorns naturals de Manresa en aquest confinament perimetral, tot i afegir que ja els coneixien. «Vaig a visitar la Torre Lluvià. I és que no hi he estat mai a l'interior», deia Rosa Galí, que es va posar les vambes i el xandall per sortir amb dues amigues pels camins de l'Anella Verda. «Amb el confinament estem fent sortides a l'entorn natural i, tot i conèixer-m'ho, estic aprofitant l'ocasió per veure espais que no veia des de feia temps, com la Grevolosa», afirmava.

De fet, ahir Manresa Turisme va començar a oferir circuits d'orientació per l'Anella Verda de Manresa, pensats per fer en família o en grups bombolla d'un màxim de cinc persones. Es tracta d'un circuit d'uns quatre o cinc quilòmetres, aproximadament, pensat per a tota mena de públic, on a partir d'un mapa que es lliura a cada grup s'ha d'aconseguir un seguit d'objectius fins a completar el recorregut. Una manera de gaudir del paisatge natural.

Joan Dueñas i Carme Muñoz també van decidir sortir a caminar, tot i que ells ja ho fan habitualment els caps de setmana. Asseguraven, però, que l'afició per caminar «es va començar a estendre des que la gent va sortir del dur confinament de la primavera».

Trobant a faltar el bar

«Ja sortim habitualment en bici, tot i que ara ens veiem obligats a fer rutes per l'entorn de Manresa. Potser hauríem fet un altre itinerari, a fora, però faríem la mateixa activitat. El que trobem realment a faltar en les nostres sortides és aturar-nos a esmorzar», explicava Jordi Pont, que havia sortit amb cinc amics a fer un recorregut amb bicicleta.

No eren els únics. Els grups més joves que ahir van sortir a fer una excursió afirmaven que potser haurien sortit a caminar o a buscar bolets, ara que ja és plena temporada, però que amb tota seguretat haurien anat a fer el vermut. «Solem rematar les sortides del cap de setmana al bar, però ara no podem fer-ho», explicava Marta Pons, que havia sortit amb la seva colla d'amics, tots joves.

Entre la gentada que hi havia fent esport o caminant no hi havia un perfil concret de persones, i s'hi podia trobar famílies i grups d'amics de totes les edats que van tenir la mateixa idea: gaudir de la natura. De fet, molts van aprofitar per sortir a passejar amb el gos. Persones que solen sortir habitualment, des d'abans de la pandèmia, asseguren que des de la desescadala del primer confinament, a la primavera, els camins de l'Anella Verda estan més concorreguts els caps de setmana. Ha crescut l'afició per fer activitats a l'aire lliure. Molts tenien clar, però, que el confinament perimetral de les darreres setmanes ha potenciat encara més la presència de ciutadans que volen sortir de casa.

Caminaires despistats

Era fàcil veure els caminaires que no freqüenten els senders de l'Anella Verda i que, realment, estaven descobrint l'entorn natural de la ciutat. Els que miraven els cartells indicatius per saber on havien d'anar eren els novells. «Aquest és el camí que porta al Congost?», preguntava Letícia Santiago, que havia sortit amb la família. Era a la carretera que va cap al Gorg Blau. Després que altres caminaires l'indiquessin el camí va reprendre decidida la marxa. Com ella, n'hi havia altres que feien passes dubitatives en veure que el camí es bifurcava.

«Sortim a l'aventura», explicaven Francesc Sánchez i Alba Comas, veïns de Valldaura. «Potser estaríem en algun altre poble, però el que hem de fer sempre és gaudir del dia i no deixar-nos abatre per la situació que ens deixa la pandèmia».