L'Ajuntament de Manresa contracta per un any sis joves extutelats

L'Ajuntament de Manresa ha contractat per un any sis joves extutelats en el marc d'una prova pilot que ha posat en marxa la Generalitat de Catalunya, en la qual s'ha adherit, i que forma part del Programa Treball i Formació del Servei d'Ocupació de Catalunya.

A tot Catalunya, seran 50 els joves que es troben en aquesta situació que podran accedir, durant un any, a un contracte de treball a l 'administració pública, així com a rebre una formació en competències transversals i tècniques digitals que els permetran encarar millor el futur i poder accedir al mercat laboral amb més garanties.

Dels 50 joves, l'Ajuntament de Manresa n'ha incorporat sis, cinc dels quals han començat a treballar aquesta passada setmana fent tasques de suport als serveis municipals que han vist augmentada la seva demanda per la situació d'emergència derivada de la crisi de la Covid-19, com l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), els Serveis Socials, l'Espai Jove Joan Amades o el Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació (CIO), entre altres. El sisè entrarà en els pròxims dies.

Tot just iniciada la seva etapa com a treballadors, els joves han estat rebuts per l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i per la regidora d'Ocupació, Empresa i Coneixement, Cristina Cruz Mas, en un acte que ha servit per donar-los la benvinguda a l'Ajuntament.

La regidora Cristina Cruz Mas ha valorat molt positivament un programa que facilita als joves la seva primera experiència laboral, indicant que "la millor manera d'incorporar-se al mercat laboral és tenint l'oportunitat de treballar". També ha subratllat l'acompanyament que rebran per part d'una tècnica d'Ocupació, que permetrà als joves "establir un itinerari d'orientació i inserció laboral adequat a les necessitats de cadascú d'ells per tal que, a través de l'experiència que hagin adquirit aquí, puguin inserir-se després al mercat de treball". Finalment, ha destacat que el projecte promulga l'emancipació d'aquests joves, contribueix a ampliar la seva xarxa de suport en l'àmbit laboral i social i possibilita la construcció d'un projecte de vida.



Tres persones més



A banda dels sis joves extutelats, el dia 1 de novembre es van incorporar a l'Ajuntament de Manresa tres persones més en el marc del Pla Local per a la Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa. Es tracta de tres persones que treballaran com a tècniques de grau mitjà per la reactivació socioeconòmica en l'àmbit del treball i de l'ocupació i que reforçaran el pla local vigent, la planificació estratègica i la concertació social i territorial.