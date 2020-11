Les obres de millora per legalitzar la mesquita Al-Fath encaren la recta final

La mesquita Al-Fath de Manresa està més a prop de ser reconeguda oficialment com a centre cultural i religiós. Els importants treballs de rehabilitació que s'hi porten a terme, que han de permetre obtenir la llicència per poder-hi orar, avancen i ja encaren la recta final.

La primera fase de les obres, la dels accessos que connecten la plaça del Salt amb el carrer Montserrat, està totalment acabada i s'estan ultimant els treballs de l'entrada sud –al davant de la cruïlla del carrer de Sant Marc i el Camí de la Cova–, que serà l'accés principal al centre religiós. La culminació de la rehabilitació arriba amb retard, ja que en un primer moment estava previst enllestir les obres la primavera del 2019.

Es tracta d'un projecte clau per legalitzar l'espai de culte islàmic més gran de Manresa, situat a l'antiga fàbrica del Salt (coneguda també com la de l'Aranya), i posar fi a la situació irregular des que l'entitat religiosa va transformar part de les instal·lacions fabrils en un oratori, fa 16 anys. Un cop les obres estiguin enllestides, l'associació musulmana podrà disposar de totes les llicències necessària perquè l'antiga fàbrica sigui un centre cultural i religiós. De fet, l'entitat islàmica ja disposa d'una llicència provisional per a l'ús de la primera planta de l'edifici i en falta una altra per a la planta baixa, on hi ha l'entrada.

Tot i que des de l'entitat no volen posar una data de finalització de les obres, els treballs i els permisos podrien acabar d'aquí a un mes. Les tasques de rehabilitació van començar el maig del 2018. En la primera fase de les obres, que han tingut un cost de 360.000 euros, l'Ajuntament també hi ha invertit com a propietari d'una part de les instal·lacions, tot i que sempre ha deixat clar que no és una obra pública. Per fer possible les obres, es van enderrocar els annexos arquitectònics.