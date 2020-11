Se suspèn la Fira de Sant Andreu 2020 de Manresa a causa del coronavirus

La Fira de Sant Andreu 2020 de Manresa queda suspesa a causa de les restriccions d'activitats per la prevenció del coronavirus. La Unió de Botiguers de Manresa i Manresa+Comerç no organitzarà aquest any la tradicional fira que havia de tenir lloc el 29 de novembre al centre de la ciutat. Fa unes setmanes l'Ajuntament de Manresa ja havia anunciat que suspenia la participació de les paradetes recreatives i de venda que organitzava.

La UBIC treballa conjuntament amb la resta d'associacions en una campanya de Nadal per fomentar el comerç de Manresa i evitar que el consum d'aquestes festes vagi tot als gegants online. Tot i la suspensió de la Fira, el dia 29 d'aquest mes continua sent un diumenge amb permís d'obertura, i és el tret de sortida de la campanya de Nadal.