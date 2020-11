El Suanya s'omple de cotxes estacionats pels excursionistes

«Mai m'havia passat abans. Arribar en cotxe al Suanya i no trobar lloc on aparcar. El que he vist avui és exagerat. No ho havia vist mai tan ple com avui». Era el que explicava Xavier Valls, que sol sortir els caps de setmana a passejar per aquest entorn natural de Manresa. El Suanya estava ple de vehicles estacionats dels excursionistes que ahir van sortir a caminar, i també hi havia fileres de cotxes al llarg del camí que va al Gorg Blau i als que van a la Torre Lluvià i al turó de Collbaix.

«És cert que en els darrers mesos surt a passejar més gent i s'hi han vist més cotxes darrerament. Els primers caps de setmana després del confinament dur, també va sortir molta gent. Però estic veient una presència de persones i de cotxes avui [ahir per a lector] que no havia vist abans. Inaudit», afegia. Quedava clar que molts dels excursionistes no van començar el seu itinerari al nucli urbà, sinó en plena natura. I que s'hi van desplaçar amb cotxe particular.

Valls afegia que la majoria de gent que surt a fer activitats els caps de setmana, últimament, són cívics. Però reconeix que als entorns del Gorg Blau a la primavera, i davant la concurrència de visitants, hi va veure algun dia «una mica» de brossa, però no és habitual. «Avui no hi he vist brutícia», explicava.

Afegia, però, que l'entorn està notant l'alta presència de persones i de cotxes, i que trams del camí on havien acumulat terra per evitar que els conductors hi estacionessin, darrerament s'havien aplanat i molts hi estacionaven.

Agustí Navarrete és un veí de Sant Joan de Vilatorrada que viu molt a prop dels camins que van a Collbaix. Habitualment els recorre i ahir va sortir amb la família i els gossos. «La gent en general és respectuosa, però n'hi ha que no. A vegades hi veig brossa», explicava.

Tot i que bàsicament hi havia grups d'amics i famílies caminant, de tant en tant els que eren al camí s'havien d'apartar perquè hi passava algun cotxe que es dirigia a algun lloc concret de l'Anella Verda. A part del Suanya, també hi havia fileres importants de vehicles estacionats al voltant de la Torre Lluvià.