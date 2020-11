Tres persones moren a Sant Andreu i el nombre d'ingressats puja a 72

Tres persones van morir ahir a l'Hospital de Sant Andreu a causa del coronavirus, i d'aquesta manera puja fins a 268 el total de defuncions registrades als centres assistencials de Manresa des de l'inici de la pandèmia. L'altra xifra negativa de la jornada d'ahir va ser l'augment de pacients ingressats a les unitats d'aïllament (o en habitacions que han estat aïllades), que ja és de 72 enfront dels 67 de dissabte.

D'altra banda, ahir va ingressar 1 persona procedent d'Althaia, i 7 persones ingressades van donar positiu i, per aquest motiu, van ser traslladades a les unitats d'aïllament. Les dades acumulades en aquestes unitats de Sant Andreu des del 15 d'octubre són: 95 persones ingressades, 10 persones donades d'alta (2 a residència i 8 a casa) i 13 defuncions.

Baixa el risc de rebrot

La regió sanitària de la Catalunya Central, que inclou les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Anoia i Osona, té un total de 20.497 casos confirmats per PCR o testos d'antígens, 168 més en les últimes hores, segons les darreres dades facilitades pel Departament de Salut. La xifra s'eleva a 22.973 si es tenen en compte les altres proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.772 persones en aquesta regió, dues més que en l'últim balanç. S'han notificat 44 defuncions entre el 5 i l'11 de novembre, xifra idèntica a les 44 de la setmana anterior.

La bona notícia és que el risc de rebrot baixa 58 punts i se situa en 588. La setmana anterior era de 858. La taxa de reproducció del virus baixa tres centèsimes més i se situa en 0,87 (la setmana del 29 d'octubre al 4 de novembre era d'1,01). La taxa de confirmats per PCR/TA per 100.000 habitants és de 278,39. La incidència a 14 dies és de 695,99, pels 890,26 de la setmana del 29 d'octubre al 4 de novembre. En els diferents centres de la regió hi ha 166 persones ingressades (+9). En la setmana del 5 a l'11 de novembre hi va haver 182 ingressats. En l'interval anterior, van ser 172 els hospitalitzats.

Pel que fa al conjunt de Catalunya, el risc de rebrot segueix en descens i va retrocedir 41 punts en les últimes 24 hores, i se situa en els 476. Era de 727 entre el 29 d'octubre i el 4 de novembre. La velocitat de propagació, l'Rt, també es redueix tres centèsimes (0,80). La setmana anterior era de 0,95. Mentrestant, la incidència a 14 dies cau a 622,79 (ahir era de 656,52) entre el 5 i l'11 de novembre i ja se situa clarament per sota del 804,00 de l'interval anterior (29 d'octubre-4 de novembre).

S'han declarat 1.871 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), i 287.270 des de l'inici de la pandèmia. El 9,23% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. També s'ha informat de 67 noves morts, amb un total de 15.080. Pel que fa als hospitals, hi ha 2.524 ingressats per covid-19 (+58) i 580 a l'UCI (-3), inclosos els centres privats. La taxa de confirmats per PCR/TA és de 254,43 per 100.000 habitants, per sota del període anterior (368,37).

Puigcerdà, en situació crítica

Puigcerdà continua sent el municipi català amb més risc de rebrot, amb 1.620, davant de Vic (1.074) i Manlleu (980). Les tres localitats amb major velocitat de contagi són Puigcerdà (1,76), les Franqueses del Vallès (1,21) i Gavà (1,12).