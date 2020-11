El PSC a Manresa reclama una nova Llei de Barris per revitalitzar la ciutat

El Partit dels Socialistes de Catalunya a Manresa reclama una nova Llei de Barris, com la que es va convocar el 2003, per revitalitzar la ciutat. Els ajuts van suposar una inversió de 16,6 milions a Manresa entre els anys 2004 i 2010. El 50 % els va aportar la Generalitat amb l'esmentada llei de barris i la resta l'Ajuntament. Segons l'opinió del nou primer secretari del PSC a Manresa, Anjo Valentí, s'hauria de reactivar.

La Llei de Barris va ser una iniciativa que va iniciar el president Pasqual Maragall, primer, i que va continuar José Montilla, durant el govern tripartit. «Era una acció directe d'ajuda als barris més necessitats», recorda Valentí, que en el cas de Manresa es va centrar en el seu centre històric i va permetre desenvolupar un pla integral de rehabilitació del nucli antic. Es van dur a terme projectes urbanístics com la reforma urbana del sector Barreres; de mobilitat com la passera de la Via de Sant Ignasi, canvis a l'espai públic com les places Valldaura, Gispert o del Carme; en equipaments com el Casal de les Escodines o bé la rotonda de Sant Marc. També es va invertir en la rehabilitació de façanes i habitatges i un 5 % del pressupost es va destinar a accions socials. Amb el retorn de CiU al Govern el 2010, la llei es va aturar.

Segons la reflexió del PSC a Manresa, cal «recuperar aquesta llei perquè creiem que és una eina potent de transformació dels barris amb més mancances urbanístiques i socials i, de retruc, ho serà pel conjunt de la ciutat amb polítiques públiques que els dignifiquin». Els socialistes de Manresa defensen que «ara toca perquè davant l'emergència social i econòmica que patim» la Unió Europea i el govern central «ja estan oferint recursos» que afegits «a l'ús de romanents per part dels ajuntaments, posarà a l'abast dels municipis l'ús de més recursos».

Valentí creu que s'haurien de dur a terme accions transversals a tots els barris de la ciutat en funció de les seves necessitats urbanístiques i socials, i «tenint especial cura d'aquells que tinguin més mancances». Segons el PSC tots els barris de Manresa tenen necessitats «més o menys semblants i amb diferents graus d'intensitat». Davant iniciatives puntuals i aïllades, una Llei de Barris permetria «treballar amb recursos per a la rehabilitació d'edificis, la dinamització del comerç local de barri, i la millora de les infraestructures i els serveis públics a peu de carrer». Això no és possible, considera, amb «recursos estrictament municipals, sinó que requereix un lideratge de la Generalitat». L'ideal seria que el futur Govern reactivés la llei, segons l'opinió de Valentí.