El Dia dels Drets dels Infants dona veu a 500 nens i nenes a través del conte «On són les nostres abraçades?»

La commemoració del Dia Internacional dels Drets dels Infants, que se celebra el 20 de novembre, posarà enguany el focus en les vivències que estan tenint els infants durant la pandèmia i en el seu dret de poder expressar la seva opinió i de ser escoltats. Per motius sanitaris, s'ha ideat un programa més concentrat —que compleix amb totes les mesures anti-Covid— per a la que serà ja la 10a edició de la Setmana dels Drets dels Infants que organitza la regidoria d'Infància, Joventut i Persones Grans de l'Ajuntament de Manresa.

L'acte institucional tindrà un format virtual. Es farà el divendres 20 de novembre a 2/4 d'11 del matí i comptarà amb la presència de l'alcalde, Marc Aloy Guàrdia, i de la regidora d'Infància, Joventut i Persones Grans, Rosa Maria Ortega Juncosa. Enguany, la lectura del Manifest Commemoratiu anirà a càrrec de l'alumnat d'EI5 de l'Escola Pare Algué.

Durant l'acte, es passarà un vídeo en el qual es mostra el treball al voltant del dret d'opinió i de ser escoltats que 500 nens i nenes de la ciutat han estat realitzant durant les darreres setmanes, una tasca impulsada per la regidoria que s'ha portat a terme amb grups d'educació infantil de 12 escoles de Manresa i amb infants de diferents entitats —centres oberts, biblioteques veïnals, Ludoteca Ludugurus i església Evangèlica Bètel— per tal de compartir les emocions, vivències i idees al voltant de la situació que estem vivint.

El treball s'ha realitzat a través del conte "On són les nostres abraçades?", de Vanesa Buenache, mestra d'educació infantil a la Joviat; Gemma Sanllehí, responsable de producció i tecnologia de Regio7, i Galdric Sala, acuditaire d'aquest diari, que ha servit com a eina per facilitar l'expressió dels infants, que han plasmat les seves experiències en petites obres plàstiques basades en cors. Amb la voluntat que puguin continuar fent sentir la seva veu, s'han lliurat 82 contes als centres educatius d'infantil i primària i a les entitats participants. "On són les nostres abraçades?" combina ficció i divulgació sobre el món de la covid-19 a través de la història de la Martina, una nena de 5 anys que explica com ha viscut ella i la seva família el confinament provocat per la pandèmia.

Tots els cors elaborats pels nenes i les nenes s'han fusionat amb un gran cor de dos metres d'alçada, que és obra de l'artista Txema Rico. Es podrà veure a la biblioteca del Casino del 23 al 27 de novembre, seguint totes les mesures de seguretat.

Emmarcat encara en la 10a Setmana dels Drets dels Infants, aquesta setmana s'està pintant un mural a la Casa de la Culla per plasmar i reivindicar el dret d'expressió i opinió dels infants. El dibuix és obra de l'artista Montserrat Forradelles.



La programació

Manifest Commemoratiu dels Drets dels Infants

Dia: 20 de novembre

Hora: 10.30 h

Lloc: virtual

A càrrec de l'alumnat d'EI5 de l'escola Pare Algué

Organitza: Ajuntament de Manresa

Pintada del mural 'Els infants volem expressar la nostra opinió i que se'ns escolti'

Del 16 de novembre al 20 de novembre

Lloc: paret de la Casa de la Culla

Artista: Montse Forradelles

A càrrec de grups bombolla dels centres oberts de la ciutat de Manresa

Organitza: Ajuntament de Manresa

Exposició: 'Dret a expressar l'opinió i a ser escoltats'

Del 23 al 27 de novembre

Lloc: Biblioteca del Casino

Hi participen: escoles i entitats de la ciutat a partir dels cors decorats i creats

Organitza: Ajuntament de Manresa