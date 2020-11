El Síndic de Greuges serà al ple de l'Ajuntament de Manresa dijous

El Ple Municipal de l'Ajuntament de Manresa, que se celebra aquest dijous 19 de novembre, s'obrirà amb la intervenció del Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, que presentarà un informe que recull les queixes i consultes tramitades a la ciutat en el període 2018-2019. La visita s'inscriu en el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Síndic signat l'octubre del 2017.

Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya, serà present aquest dijous al Ple Municipal que se celebrarà el a les 17 h, al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa. Abans de l' inici de l'ordre del dia habitual, Ribó intervindrà al Ple per presentar l'informe d'actuacions del període 2018-2019, i posteriorment hi haurà una ronda d'intervencions dels grups municipals.

L'assistència del Síndic de Greuges al Ple Municipal és un dels acords del conveni signat el 18 d'octubre de 2017 amb l'Ajuntament, per reforçar els serveis que ofereix a la ciutadania de Manresa. Segons aquest conveni, l'equip del Síndic és comprometia a fer un mínim de quatre visites anuals a la ciutat i dur a terme un informe anual sobre les seves actuacions a la ciutat. En el conveni també es preveia aquesta visita al Ple Municipal, i el Síndic també es comprometia a donar la màxima celeritat a la tramitació de les queixes.



Atenció a la ciutadania en format on-line



L'equip itinerant del Servei d'Atenció a les Persones del Síndic de Greuges de Catalunya a Manresa serà de nou en format no presencial degut a la situació generada per la crisi de la Covid-19, i que es realitzarà el dimecres, 9 de desembre.

El procediment serà per vídeo trucada del Síndic al mòbil del ciutadà o ciutadana i com en les anteriors ocasions cal demanar cita prèvia trucant al telèfon gratuït 900 124 124 o bé demanant-la al correu sindic@sindic.cat . Trobareu la informació detallada del funcionament al enllaç http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=290

Mitjançant aquestes trucades o vídeo trucades l'equip itinerant del Síndic de Greuges atendrà les consultes, dubtes, queixes o suggeriments que la ciutadania vulgui adreçar-li.