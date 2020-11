Manresa i el Bages continuen per sota d'1 de velocitat de transmissió

Segons les darreres dades facilitades pel departament de Salut de la Generalitat, Manresa continua per segon dia per sota d'1 de velocitat de transmissió. No baixava fins aquest nivell des de l'octubre.

Les dades corresponen al 14 i el 13 de novembre -són facilitades amb quatre dies de decalatge- i l'índex que hi ha hagut els dos dies és de 0,96. Això vol dir que el virus ni avança ni retrocedeix, ja que pràcticament cada nou infectat el trasllada a una altra persona.

El Bages també es troba a 0,96, però en el cas de la comarca va baixar per sota d'1 fa dies i el 9 de novembre ja es trobava per sota d'aquest índex.

A Manresa continua a la baixa el nombre de casos confirmats en períodes de set dies: del 8 al 14 de novembre van ser 236 mentre que del 25 al 31 d'octubre, 274.



Per sobre de la mitjana

No tot són bones notícies i cal recordar que tant Manresa com el Bages es mantenen per sobre de la mitjana catalana tant en risc de rebrot com en velocitat de transmissió.

Manresa tenia el 14 de novembre, la darrera data sobre la qual la Generalitat ha facilitat informació, 611 punts de risc de rebrot mentre que la mitjana catalana era 390. Pel que fa a la velocitat de transmissió, com ja s'ha dit era de 0,96, per sobre de la mitjana catalana de 0,76.

Cal anotar un repunt en el risc de rebrot després de dies a la baixa. Els 611 punts del dia 14 són superiors als 583 del dia 13.

El Bages no només es manté com Manresa per sobre de les mitjanes catalanes sinó que també ha tingut un repunt amb 502 de risc de rebrot per sobre dels 477 del dia 13. D'aquesta forma es trenca els nou dies consecutius en els què aquesta taxa havia anat a la baixa. La velocitat de reproducció és la mateixa que la de Manresa: 0,96.



Sisè dia a la baixa al Berguedà

El Berguedà, que havia encapçalat el rànquing de risc de rebrot de la malaltia, cau fins a la catorzena posició amb 562 punts. A més, la comarca és la quarta per sota en velocitat amb 0,63.

És el sisè dia consecutiu que la comarca del Berguedà presenta risc de rebrot a la baixa. Pel que fa a la mitjana catalana es troba per sobre en risc de rebrot i per sota en velocitat de transmissió.

Segons les darreres dades, el Moianès és la tercera comarca catalana en el rànquing de risc de rebrot, amb 1.045 punts, i l'única de l'àmbit de cobertura del diari que supera els mil punts.

A més, és la quarta comarca en velocitat de reproducció de la malaltia amb 2,27.

En quinze dies, el Moianès ha passat de tenir el risc de rebrot per sobre de mil a baixar a 229 i tornar a pujar a més de mil.

La Cerdanya és el cinquè dia amb valors a la baixa de risc de rebrot, però continua per sobre de la mitjana catalana, amb 803, i també en velocitat de transmissió, 0,98. És remarcable, però, que està per sota d'1.

La capital de la Cerdanya, Puigcerdà, encapçala el rànquing de risc de rebrot de ciutats triades pel departament de Salut, amb 1.145. I és la setena en velocitat amb 1,14.

La Cerdanya és la cinquena comarca catalana en risc de rebrot.



El Solsonès és la comarca de l'àmbit de cobertura del diari amb millors indicadors ja que es troba per sota de la mitjana catalana tant en risc de rebrot, 317, com en velocitat de transmissió.

L'Anoia està per sota de la mitjana en risc, 247, i per sobre en velocitat, 0,84. L'Alt Urgell està per sobre de les mitjanes amb 591 i 0,89