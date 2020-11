En marxa les obres urgents a la Séquia per garantir l'aigua a més de 130.000 bagencs

El canal medieval de la Séquia de Manresa subministra aigua a 18 poblacions del Bages, el que suposa més de 130.000 habitants. Comença a l'anomenada resclosa dels Manresans, a Balsareny, on capta aigua del riu Llobregat. Es tracta d'una presa que el temporal Glòria va fer malbé el gener passat. En el cas d'una nova avinguda d'aigua es podria trencar del tot i causar seriosos problemes de subministrament a les 18 poblacions, entre les quals Manresa.

Per evitar-ho s'han iniciat els treballs per reparar els danys, unes obres que costaran més de 700.000 euros. Tot i que la reclosa és al terme municipal de Balsareny, el titular de la Séquia és l'Ajuntament de Manresa, que ha encomanat els treballs a Junta de la Séquia, l'entitat que administra el canal i que té la concessió d'aigües superficials per a l'abastament de diferents municipis. És qui pagarà la factura.



Una obra complicada

L'obra no és fàcil. Primer perquè és en una zona de difícil accés i s'han d'obrir camins entre camps i també bosc de ribera per poder fer arribar la maquinària i el material necessari a la resclosa mateix. I segon perquè es tracta d'uns treballs al riu, i «això és sempre complicat», ha explicat a Regió7 Josep Alabern, de la Junta de la Séquia. Serà necessari, per exemple, mantenir seca la resclosa aigües amunt per poder treballar a la part malmesa. Això s'ha previst fer amb pedres d'entre 35 i 800 quilos que «s'aniran col·locant i s'aniran cosint per reparar la presa». Un cop feta la intervenció es tornaran a enretirar.

Els treballs han començat, precisament, obrint camins per accedir a la resclosa. S'actuarà des de dos fronts. El primer és al marge esquerre. Hi ha un accés per la carretera de Balsareny a Avinyó on s'estan fent actuacions per facilitar el pas de maquinària i camions de transport. Però aquest camí no arriba fins a la zona de les obres, de forma que serà necessari obrir-ne un de nou de més de 600 metres de llarg.



Obres al marge dret

També és previst que s'actuï pel marge dret, a prop del castell de Balsareny. S'haurà d'obrir un camí nou i col·locar pedres a la llera del riu per treballar en sec. Aquí també es col·locarà una canonada per conduir aigua cap a la Séquia perquè no s'interrompi el subministrament.

En aquest cas caldrà passar enmig d'un bosc de ribera, fet que va motivar les queixes de grups ecologistes i també va alertar el grup parlamentari dels comuns. «Es farà amb cura. Per força hi haurà impacte, però procurarem que sigui el mínim i es deixarà tot a punt perquè la vegetació torni a créixer», ha dit Alabern.

Segons ha assegurat Alabern, si la resclosa no es reparés hi podria haver greus problemes de subministrament d'aigua a bona part de poblacions del Bages. Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Martí de Torroella, Santpedor, Castellnou de Bages, Sant Fruitós de Bages, Pineda i Balsareny reben aigua el 100% de la Séquia. Però també n'arriba a Callús, el Pont de Vilomara, Sant Salvador de Guardiola, Castellfollit, Rajadell, Fonollosa, Sant Mateu de Bages, Artés, Avinyó i Calders. Es considera que el bon funcionament de la resclosa és clau per a l'abastament d'aquestes poblacions. Alguns municipis no disposen de cap altra font de subministrament.